Рейтинг@Mail.ru
Источник сообщил об аресте мужчин, разгромивших мемориал аспиранту УрФУ - РИА Новости, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/memorial-1906470835.html
Источник сообщил об аресте мужчин, разгромивших мемориал аспиранту УрФУ
Источник сообщил об аресте мужчин, разгромивших мемориал аспиранту УрФУ - РИА Новости, 31.10.2023
Источник сообщил об аресте мужчин, разгромивших мемориал аспиранту УрФУ
Двух мужчин, ранее разгромивших мемориал убитому аспиранту УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили, арестовали за публичное демонстрирование нацистской символики,... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T16:40
2023-10-31T16:40
происшествия
габон
россия
екатеринбург
валерий горелых
уральский федеральный университет
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Двух мужчин, ранее разгромивших мемориал убитому аспиранту УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили, арестовали за публичное демонстрирование нацистской символики, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Хулиганы, разрушившие импровизированный мемориал умершему аспиранту УрФУ Франсуа Нджелассили, были задержаны на прошлой неделе. В настоящее время они находятся под административным арестом за публичное демонстрирование нацистской символики – 14 и 13 суток. Дома у них нашли нацистскую символику, а на теле – такие же татуировки", – сказал собеседник агентства. Обоим арестованным по 28 лет. По словам источника, не исключено, что за административным наказанием последует уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"), санкция которой предусматривает срок до 5 лет. Судя по фотографиям домашней обстановки, предоставленных агентству собеседником, у мужчин нацистская символика лежала "по полочкам, как в музее". "Это может быть чистой воды показуха", – добавил правоохранитель. Аспиранта Уральского федерального университета из Габона Франсуа Нджелассили смертельно ранили 18 августа во время драки возле ресторана Burger King на улице Малышева в Екатеринбурге. В убийстве обвиняется местный житель Данил Фомин, который ударил ножом африканца "из-за личной неприязни", его арестовали, отмечал СК. Также, по информации местного портала E1.RU, за дракой со смертельным исходом наблюдали инспекторы ДПС. По словам начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, из системы МВД по отрицательным мотивам полицейских уволят. Ранее в пресс-службе СК воздержались от комментариев по уголовному делу против инспекторов. Как пояснял РИА Новости адвокат семьи погибшего Алексей Екимов, ссылаясь на полученный им ответ регионального СК, против двух полицейских возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Тело Нджелассили перевезли на его родину в Габон, где похоронили, добавлял Екимов.
https://ria.ru/20231023/draka-1904648461.html
габон
россия
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, габон, россия, екатеринбург, валерий горелых, уральский федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Габон, Россия, Екатеринбург, Валерий Горелых, Уральский федеральный университет, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник сообщил об аресте мужчин, разгромивших мемориал аспиранту УрФУ

Источник сообщил об аресте мужчин, разгромивших мемориал убитому аспиранту УрФУ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Двух мужчин, ранее разгромивших мемориал убитому аспиранту УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили, арестовали за публичное демонстрирование нацистской символики, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"Хулиганы, разрушившие импровизированный мемориал умершему аспиранту УрФУ Франсуа Нджелассили, были задержаны на прошлой неделе. В настоящее время они находятся под административным арестом за публичное демонстрирование нацистской символики – 14 и 13 суток. Дома у них нашли нацистскую символику, а на теле – такие же татуировки", – сказал собеседник агентства.
Обоим арестованным по 28 лет. По словам источника, не исключено, что за административным наказанием последует уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"), санкция которой предусматривает срок до 5 лет.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Инспекторов ДПС, наблюдавших за дракой, где убили аспиранта УрФУ, уволят
23 октября, 13:31
Судя по фотографиям домашней обстановки, предоставленных агентству собеседником, у мужчин нацистская символика лежала "по полочкам, как в музее". "Это может быть чистой воды показуха", – добавил правоохранитель.
Аспиранта Уральского федерального университета из Габона Франсуа Нджелассили смертельно ранили 18 августа во время драки возле ресторана Burger King на улице Малышева в Екатеринбурге. В убийстве обвиняется местный житель Данил Фомин, который ударил ножом африканца "из-за личной неприязни", его арестовали, отмечал СК.
Также, по информации местного портала E1.RU, за дракой со смертельным исходом наблюдали инспекторы ДПС. По словам начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, из системы МВД по отрицательным мотивам полицейских уволят. Ранее в пресс-службе СК воздержались от комментариев по уголовному делу против инспекторов.
Как пояснял РИА Новости адвокат семьи погибшего Алексей Екимов, ссылаясь на полученный им ответ регионального СК, против двух полицейских возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Тело Нджелассили перевезли на его родину в Габон, где похоронили, добавлял Екимов.
 
ПроисшествияГабонРоссияЕкатеринбургВалерий ГорелыхУральский федеральный университетСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала