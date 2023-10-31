https://ria.ru/20231031/memorial-1906470835.html

Источник сообщил об аресте мужчин, разгромивших мемориал аспиранту УрФУ

Источник сообщил об аресте мужчин, разгромивших мемориал аспиранту УрФУ - РИА Новости, 31.10.2023

Источник сообщил об аресте мужчин, разгромивших мемориал аспиранту УрФУ

Двух мужчин, ранее разгромивших мемориал убитому аспиранту УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили, арестовали за публичное демонстрирование нацистской символики,... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T16:40

2023-10-31T16:40

2023-10-31T16:40

происшествия

габон

россия

екатеринбург

валерий горелых

уральский федеральный университет

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Двух мужчин, ранее разгромивших мемориал убитому аспиранту УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили, арестовали за публичное демонстрирование нацистской символики, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Хулиганы, разрушившие импровизированный мемориал умершему аспиранту УрФУ Франсуа Нджелассили, были задержаны на прошлой неделе. В настоящее время они находятся под административным арестом за публичное демонстрирование нацистской символики – 14 и 13 суток. Дома у них нашли нацистскую символику, а на теле – такие же татуировки", – сказал собеседник агентства. Обоим арестованным по 28 лет. По словам источника, не исключено, что за административным наказанием последует уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"), санкция которой предусматривает срок до 5 лет. Судя по фотографиям домашней обстановки, предоставленных агентству собеседником, у мужчин нацистская символика лежала "по полочкам, как в музее". "Это может быть чистой воды показуха", – добавил правоохранитель. Аспиранта Уральского федерального университета из Габона Франсуа Нджелассили смертельно ранили 18 августа во время драки возле ресторана Burger King на улице Малышева в Екатеринбурге. В убийстве обвиняется местный житель Данил Фомин, который ударил ножом африканца "из-за личной неприязни", его арестовали, отмечал СК. Также, по информации местного портала E1.RU, за дракой со смертельным исходом наблюдали инспекторы ДПС. По словам начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, из системы МВД по отрицательным мотивам полицейских уволят. Ранее в пресс-службе СК воздержались от комментариев по уголовному делу против инспекторов. Как пояснял РИА Новости адвокат семьи погибшего Алексей Екимов, ссылаясь на полученный им ответ регионального СК, против двух полицейских возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Тело Нджелассили перевезли на его родину в Габон, где похоронили, добавлял Екимов.

https://ria.ru/20231023/draka-1904648461.html

габон

россия

екатеринбург

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происшествия, габон, россия, екатеринбург, валерий горелых, уральский федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф)