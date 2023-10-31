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Меликов сообщил о состоянии полицейских после беспорядков в аэропорту
Меликов сообщил о состоянии полицейских после беспорядков в аэропорту - РИА Новости, 31.10.2023
Меликов сообщил о состоянии полицейских после беспорядков в аэропорту
В больницах после беспорядков в аэропорту Махачкалы остаются двое полицейских, еще семь сотрудников получили травмы, но находятся в строю, заявил глава... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T10:39
2023-10-31T10:39
2023-10-31T11:06
происшествия
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беспорядки в аэропорту махачкалы
сергей меликов
общество
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В больницах после беспорядков в аэропорту Махачкалы остаются двое полицейских, еще семь сотрудников получили травмы, но находятся в строю, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в эфире."Два полицейских только находятся на больничной койке… Еще семь сотрудников полиции и Росгвардии получили травмы, но находятся в строю. Гражданского населения там порядка 15 человек. Все живы", - сказал Меликов в эфире "Соловьев Live".
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происшествия, махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы, сергей меликов, общество, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Махачкала, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Сергей Меликов, Общество, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Меликов сообщил о состоянии полицейских после беспорядков в аэропорту
Меликов: в больницах после беспорядков в аэропорту остаются два полицейских