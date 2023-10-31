https://ria.ru/20231031/melikov-1906358731.html

Меликов сообщил о состоянии полицейских после беспорядков в аэропорту

Меликов сообщил о состоянии полицейских после беспорядков в аэропорту - РИА Новости, 31.10.2023

Меликов сообщил о состоянии полицейских после беспорядков в аэропорту

В больницах после беспорядков в аэропорту Махачкалы остаются двое полицейских, еще семь сотрудников получили травмы, но находятся в строю, заявил глава... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T10:39

2023-10-31T10:39

2023-10-31T11:06

происшествия

махачкала

беспорядки в аэропорту махачкалы

сергей меликов

общество

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В больницах после беспорядков в аэропорту Махачкалы остаются двое полицейских, еще семь сотрудников получили травмы, но находятся в строю, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в эфире."Два полицейских только находятся на больничной койке… Еще семь сотрудников полиции и Росгвардии получили травмы, но находятся в строю. Гражданского населения там порядка 15 человек. Все живы", - сказал Меликов в эфире "Соловьев Live".

https://ria.ru/20231031/besporyadki-1906349853.html

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происшествия, махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы, сергей меликов, общество, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)