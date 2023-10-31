https://ria.ru/20231031/melikov-1906346658.html
Все виновники беспорядков в Махачкале получат по заслугам, заявил Меликов
Все виновники беспорядков в Махачкале получат по заслугам, заявил Меликов - РИА Новости, 31.10.2023
Все виновники беспорядков в Махачкале получат по заслугам, заявил Меликов
Виновные в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы "получат по заслугам", снисхождения не будет никому из них, но в каждом случае разбираться будут... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T09:38
2023-10-31T09:38
2023-10-31T10:02
происшествия
махачкала
сергей меликов
беспорядки в аэропорту махачкалы
россия
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МАХАЧКАЛА, 31 окт — РИА Новости. Виновные в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы "получат по заслугам", снисхождения не будет никому из них, но в каждом случае разбираться будут индивидуально, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в своем видеообращении к жителям республики. "Если вы считаете, что не понесете заслуженного наказания, вы глубоко заблуждаетесь. Снисхождения не будет никому из виновных, по многим фактам уже возбуждены уголовные дела", — сказал политик.Меликов допустил, что в толпе могли оказаться "случайные люди, которые пришли с искренними переживаниями о палестинцах", поэтому каждый случай "будет разбираться индивидуально"."Но каждый, кто вчера отличился, получит по заслугам", — добавил глава региона.Как заявил он накануне, уже установлены личности более 150 активных участников событий. По последним данным управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, 83 человека задержаны.В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины.В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По данным Минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек — как силовики, так и гражданские: более десяти получили легкие травмы, десять попали в больницы, двое — в крайне тяжелом состоянии.
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происшествия, махачкала, сергей меликов, беспорядки в аэропорту махачкалы, россия
Происшествия, Махачкала, Сергей Меликов, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Россия
Все виновники беспорядков в Махачкале получат по заслугам, заявил Меликов
Меликов: все виновники беспорядков в аэропорту Махачкалы получат по заслугам
МАХАЧКАЛА, 31 окт — РИА Новости.
Виновные в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы "получат по заслугам", снисхождения не будет никому из них, но в каждом случае разбираться будут индивидуально, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в своем видеообращении
к жителям республики.
«
"Если вы считаете, что не понесете заслуженного наказания, вы глубоко заблуждаетесь. Снисхождения не будет никому из виновных, по многим фактам уже возбуждены уголовные дела", — сказал политик.
Меликов допустил, что в толпе могли оказаться "случайные люди, которые пришли с искренними переживаниями о палестинцах", поэтому каждый случай "будет разбираться индивидуально".
"Но каждый, кто вчера отличился, получит по заслугам", — добавил глава региона.
Как заявил он накануне, уже установлены личности более 150 активных участников событий. По последним данным управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, 83 человека задержаны.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива
. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля
, а также проверяли выезжавшие с территории машины.
В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По данным Минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек — как силовики, так и гражданские: более десяти получили легкие травмы, десять попали в больницы, двое — в крайне тяжелом состоянии.
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