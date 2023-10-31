Рейтинг@Mail.ru
Все виновники беспорядков в Махачкале получат по заслугам, заявил Меликов - РИА Новости, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:38 31.10.2023 (обновлено: 10:02 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/melikov-1906346658.html
Все виновники беспорядков в Махачкале получат по заслугам, заявил Меликов
Все виновники беспорядков в Махачкале получат по заслугам, заявил Меликов - РИА Новости, 31.10.2023
Все виновники беспорядков в Махачкале получат по заслугам, заявил Меликов
Виновные в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы "получат по заслугам", снисхождения не будет никому из них, но в каждом случае разбираться будут... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T09:38
2023-10-31T10:02
происшествия
махачкала
сергей меликов
беспорядки в аэропорту махачкалы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906106088_0:0:3075:1729_1920x0_80_0_0_ad8c4dd68d05b1511acb5487b582f595.jpg
МАХАЧКАЛА, 31 окт — РИА Новости. Виновные в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы "получат по заслугам", снисхождения не будет никому из них, но в каждом случае разбираться будут индивидуально, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в своем видеообращении к жителям республики. &quot;Если вы считаете, что не понесете заслуженного наказания, вы глубоко заблуждаетесь. Снисхождения не будет никому из виновных, по многим фактам уже возбуждены уголовные дела&quot;, — сказал политик.Меликов допустил, что в толпе могли оказаться "случайные люди, которые пришли с искренними переживаниями о палестинцах", поэтому каждый случай "будет разбираться индивидуально"."Но каждый, кто вчера отличился, получит по заслугам", — добавил глава региона.Как заявил он накануне, уже установлены личности более 150 активных участников событий. По последним данным управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, 83 человека задержаны.В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины.В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По данным Минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек — как силовики, так и гражданские: более десяти получили легкие травмы, десять попали в больницы, двое — в крайне тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20231030/muftiy-1906172444.html
махачкала
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906106088_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d89b9246fe986dbeed3df6479dd27496.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, сергей меликов, беспорядки в аэропорту махачкалы, россия
Происшествия, Махачкала, Сергей Меликов, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Россия
Все виновники беспорядков в Махачкале получат по заслугам, заявил Меликов

Меликов: все виновники беспорядков в аэропорту Махачкалы получат по заслугам

© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 31 окт — РИА Новости. Виновные в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы "получат по заслугам", снисхождения не будет никому из них, но в каждом случае разбираться будут индивидуально, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в своем видеообращении к жителям республики.
«

"Если вы считаете, что не понесете заслуженного наказания, вы глубоко заблуждаетесь. Снисхождения не будет никому из виновных, по многим фактам уже возбуждены уголовные дела", — сказал политик.

Меликов допустил, что в толпе могли оказаться "случайные люди, которые пришли с искренними переживаниями о палестинцах", поэтому каждый случай "будет разбираться индивидуально".
"Но каждый, кто вчера отличился, получит по заслугам", — добавил глава региона.
Как заявил он накануне, уже установлены личности более 150 активных участников событий. По последним данным управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, 83 человека задержаны.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины.
В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По данным Минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек — как силовики, так и гражданские: более десяти получили легкие травмы, десять попали в больницы, двое — в крайне тяжелом состоянии.
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Муфтий отметил недопустимость упоминания Аллаха во время беспорядков
30 октября, 14:42
 
ПроисшествияМахачкалаСергей МеликовБеспорядки в аэропорту МахачкалыРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала