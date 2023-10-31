https://ria.ru/20231031/melikov-1906346658.html

Все виновники беспорядков в Махачкале получат по заслугам, заявил Меликов

Все виновники беспорядков в Махачкале получат по заслугам, заявил Меликов - РИА Новости, 31.10.2023

Все виновники беспорядков в Махачкале получат по заслугам, заявил Меликов

Виновные в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы "получат по заслугам", снисхождения не будет никому из них, но в каждом случае разбираться будут... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T09:38

2023-10-31T09:38

2023-10-31T10:02

происшествия

махачкала

сергей меликов

беспорядки в аэропорту махачкалы

россия

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МАХАЧКАЛА, 31 окт — РИА Новости. Виновные в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы "получат по заслугам", снисхождения не будет никому из них, но в каждом случае разбираться будут индивидуально, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в своем видеообращении к жителям республики. "Если вы считаете, что не понесете заслуженного наказания, вы глубоко заблуждаетесь. Снисхождения не будет никому из виновных, по многим фактам уже возбуждены уголовные дела", — сказал политик.Меликов допустил, что в толпе могли оказаться "случайные люди, которые пришли с искренними переживаниями о палестинцах", поэтому каждый случай "будет разбираться индивидуально"."Но каждый, кто вчера отличился, получит по заслугам", — добавил глава региона.Как заявил он накануне, уже установлены личности более 150 активных участников событий. По последним данным управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, 83 человека задержаны.В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины.В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По данным Минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек — как силовики, так и гражданские: более десяти получили легкие травмы, десять попали в больницы, двое — в крайне тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20231030/muftiy-1906172444.html

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происшествия, махачкала, сергей меликов, беспорядки в аэропорту махачкалы, россия