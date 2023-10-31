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Меликов осудил дагестанцев, устроивших беспорядки при детях в самолете - РИА Новости, 31.10.2023
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01:12 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/melikov-1906316310.html
Меликов осудил дагестанцев, устроивших беспорядки при детях в самолете
Меликов осудил дагестанцев, устроивших беспорядки при детях в самолете - РИА Новости, 31.10.2023
Меликов осудил дагестанцев, устроивших беспорядки при детях в самолете
Глава Дагестана Сергей Меликов, комментируя беспорядки в регионе в воскресенье, заявил в своем Telegram-канале, что настоящий дагестанец не смог бы обидеть и... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T01:12
2023-10-31T01:12
махачкала
беспорядки в аэропорту махачкалы
сергей меликов
общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов, комментируя беспорядки в регионе в воскресенье, заявил в своем Telegram-канале, что настоящий дагестанец не смог бы обидеть и напугать детей. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны. "На борту вчерашнего рейса было девять детей, семь из которых возвращались с лечения. Они в страхе прятались в самолете и еще долго не забудут пережитый ужас. Разве могли это сделать дагестанцы? Нет... дагестанский народ знает, что такое честь. Настоящий дагестанец не обидит ни женщину, ни ребенка, защитит слабого", - заявил Меликов в видео. Он также подчеркнул, что устроившие беспорядки "растоптали один из главных адатов - доброе отношение к гостю".
https://ria.ru/20231031/kadyrov-1906313190.html
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махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы, сергей меликов, общество
Махачкала, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Сергей Меликов, Общество
Меликов осудил дагестанцев, устроивших беспорядки при детях в самолете

Меликов осудил дагестанцев, устроивших беспорядки рядом с самолетом с детьми

© Фото : Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РДГлава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Фото : Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов, комментируя беспорядки в регионе в воскресенье, заявил в своем Telegram-канале, что настоящий дагестанец не смог бы обидеть и напугать детей.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны.
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"На борту вчерашнего рейса было девять детей, семь из которых возвращались с лечения. Они в страхе прятались в самолете и еще долго не забудут пережитый ужас. Разве могли это сделать дагестанцы? Нет... дагестанский народ знает, что такое честь. Настоящий дагестанец не обидит ни женщину, ни ребенка, защитит слабого", - заявил Меликов в видео.
Он также подчеркнул, что устроившие беспорядки "растоптали один из главных адатов - доброе отношение к гостю".
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МахачкалаБеспорядки в аэропорту МахачкалыСергей МеликовОбщество
 
 
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