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Более 50 новых аппаратов для диагностики поставили в больницы МО - РИА Новости, 31.10.2023
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Новости Подмосковья
 
19:08 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/meditsina-1906514897.html
Более 50 новых аппаратов для диагностики поставили в больницы МО
Более 50 новых аппаратов для диагностики поставили в больницы МО - РИА Новости, 31.10.2023
Более 50 новых аппаратов для диагностики поставили в больницы МО
Медицинские учреждения Московской области получили 57 аппаратов для лабораторных обследований в этом году. В больницы поставили ПЦР-анализаторы, аппараты... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T19:08
2023-10-31T19:08
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Медицинские учреждения Московской области получили 57 аппаратов для лабораторных обследований в этом году. В больницы поставили ПЦР-анализаторы, аппараты экспресс-определения кардиомаркеров и центрифуги, сообщил телеканал “360”.По словам специалиста по медицинской микробиологии Сергея Лазебного, ПЦР-анализаторы позволяют мгновенно определить тактику лечения пациента. Передовое оборудование также поможет с высокой точностью провести необходимую диагностику.Отмечается, что технику для лабораторных обследований получили 25 больниц, в том числе медучреждения Коломны, Воскресенска, Красногорска и Химок.
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РИА Новости
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96
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 50 новых аппаратов для диагностики поставили в больницы МО

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМедработник во время работы в лаборатории
Медработник во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Медицинские учреждения Московской области получили 57 аппаратов для лабораторных обследований в этом году. В больницы поставили ПЦР-анализаторы, аппараты экспресс-определения кардиомаркеров и центрифуги, сообщил телеканал “360”.
По словам специалиста по медицинской микробиологии Сергея Лазебного, ПЦР-анализаторы позволяют мгновенно определить тактику лечения пациента. Передовое оборудование также поможет с высокой точностью провести необходимую диагностику.
Отмечается, что технику для лабораторных обследований получили 25 больниц, в том числе медучреждения Коломны, Воскресенска, Красногорска и Химок.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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