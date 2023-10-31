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Более 50 новых аппаратов для диагностики поставили в больницы МО
Более 50 новых аппаратов для диагностики поставили в больницы МО - РИА Новости, 31.10.2023
Более 50 новых аппаратов для диагностики поставили в больницы МО
Медицинские учреждения Московской области получили 57 аппаратов для лабораторных обследований в этом году. В больницы поставили ПЦР-анализаторы, аппараты... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T19:08
2023-10-31T19:08
2023-10-31T19:08
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Медицинские учреждения Московской области получили 57 аппаратов для лабораторных обследований в этом году. В больницы поставили ПЦР-анализаторы, аппараты экспресс-определения кардиомаркеров и центрифуги, сообщил телеканал “360”.По словам специалиста по медицинской микробиологии Сергея Лазебного, ПЦР-анализаторы позволяют мгновенно определить тактику лечения пациента. Передовое оборудование также поможет с высокой точностью провести необходимую диагностику.Отмечается, что технику для лабораторных обследований получили 25 больниц, в том числе медучреждения Коломны, Воскресенска, Красногорска и Химок.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)