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Более 50 новых аппаратов для диагностики поставили в больницы МО

Более 50 новых аппаратов для диагностики поставили в больницы МО - РИА Новости, 31.10.2023

Более 50 новых аппаратов для диагностики поставили в больницы МО

Медицинские учреждения Московской области получили 57 аппаратов для лабораторных обследований в этом году. В больницы поставили ПЦР-анализаторы, аппараты... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T19:08

2023-10-31T19:08

2023-10-31T19:08

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Медицинские учреждения Московской области получили 57 аппаратов для лабораторных обследований в этом году. В больницы поставили ПЦР-анализаторы, аппараты экспресс-определения кардиомаркеров и центрифуги, сообщил телеканал “360”.По словам специалиста по медицинской микробиологии Сергея Лазебного, ПЦР-анализаторы позволяют мгновенно определить тактику лечения пациента. Передовое оборудование также поможет с высокой точностью провести необходимую диагностику.Отмечается, что технику для лабораторных обследований получили 25 больниц, в том числе медучреждения Коломны, Воскресенска, Красногорска и Химок.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)