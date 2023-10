https://ria.ru/20231031/mask-1906456228.html

Погибнуть напрасно. Маск высказался о действиях Зеленского

Погибнуть напрасно. Маск высказался о действиях Зеленского - РИА Новости, 31.10.2023

Погибнуть напрасно. Маск высказался о действиях Зеленского

Американский миллиардер Илон Маск, комментируя в соцсети Х публикацию журнала Time о президенте Украины Владимире Зеленском, призвал подумать о жизнях людей. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T15:35

2023-10-31T15:35

2023-10-31T15:48

в мире

украина

киев

россия

владимир зеленский

илон маск

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_238:0:2834:1460_1920x0_80_0_0_b847b6f6d9b2775ba4bac4dc98b84e5d.jpg

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск, комментируя в соцсети Х публикацию журнала Time о президенте Украины Владимире Зеленском, призвал подумать о жизнях людей."Цветок юности не должен погибнуть напрасно", — написал он.Такая реакция бизнесмена была вызвана отрывком из статьи, где неназванный помощник Зеленского заявил, что тот ослеплен иллюзией победы над Россией и не слушает никого, кто пытается доказать ему, что это невозможно.Недавно газета The New York Times признала, что украинское контрнаступление достигло лишь минимального эффекта, а российские укрепления сделали каждую атаку Киева чрезвычайно дорогостоящей. Кроме того, провал ВСУ признавала и французская газета Le Monde, написав, что украинская армия теряет множество солдат, а поставки боеприпасов западных стран не покрывают ее нужды.Газета The Washington Post указывала, что западные чиновники на фоне неудачного контрнаступления призывают журналистов не сосредотачиваться на ежедневном развитии ситуации на поле боя.Журнал Time также приводил слова из окружения Зеленского о том, что Украине не хватит людей, чтобы использовать западное оружие, даже если США и их союзники поставят Киеву все обещанное вооружение.

https://radiosputnik.ria.ru/20230926/mask-1898653714.html

https://ria.ru/20231028/mask-1905764413.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, илон маск, вооруженные силы украины