https://ria.ru/20231031/mask-1906456228.html
Погибнуть напрасно. Маск высказался о действиях Зеленского
Погибнуть напрасно. Маск высказался о действиях Зеленского - РИА Новости, 31.10.2023
Погибнуть напрасно. Маск высказался о действиях Зеленского
Американский миллиардер Илон Маск, комментируя в соцсети Х публикацию журнала Time о президенте Украины Владимире Зеленском, призвал подумать о жизнях людей. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T15:35
2023-10-31T15:35
2023-10-31T15:48
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
илон маск
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_238:0:2834:1460_1920x0_80_0_0_b847b6f6d9b2775ba4bac4dc98b84e5d.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск, комментируя в соцсети Х публикацию журнала Time о президенте Украины Владимире Зеленском, призвал подумать о жизнях людей."Цветок юности не должен погибнуть напрасно", — написал он.Такая реакция бизнесмена была вызвана отрывком из статьи, где неназванный помощник Зеленского заявил, что тот ослеплен иллюзией победы над Россией и не слушает никого, кто пытается доказать ему, что это невозможно.Недавно газета The New York Times признала, что украинское контрнаступление достигло лишь минимального эффекта, а российские укрепления сделали каждую атаку Киева чрезвычайно дорогостоящей. Кроме того, провал ВСУ признавала и французская газета Le Monde, написав, что украинская армия теряет множество солдат, а поставки боеприпасов западных стран не покрывают ее нужды.Газета The Washington Post указывала, что западные чиновники на фоне неудачного контрнаступления призывают журналистов не сосредотачиваться на ежедневном развитии ситуации на поле боя.Журнал Time также приводил слова из окружения Зеленского о том, что Украине не хватит людей, чтобы использовать западное оружие, даже если США и их союзники поставят Киеву все обещанное вооружение.
https://radiosputnik.ria.ru/20230926/mask-1898653714.html
https://ria.ru/20231028/mask-1905764413.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_498:0:2455:1468_1920x0_80_0_0_5e12c1256dc1d826310b50c12a269c84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, илон маск, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Илон Маск, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Погибнуть напрасно. Маск высказался о действиях Зеленского
Бизнесмен Илон Маск осудил желание Зеленского победить любой ценой