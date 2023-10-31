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Открылся новый маркетплейс с товарами для здорового образа жизни - РИА Новости, 31.10.2023
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12:38 31.10.2023 (обновлено: 16:07 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/marketpleys-1906108366.html
Открылся новый маркетплейс с товарами для здорового образа жизни
Открылся новый маркетплейс с товарами для здорового образа жизни - РИА Новости, 31.10.2023
Открылся новый маркетплейс с товарами для здорового образа жизни
В России появился новый сервис Ruherb.pro (Рухерб.про, 18+) – маркетплейс, с помощью которого качественные биодобавки, витамины, товары для красоты, долголетия... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T12:38
2023-10-31T16:07
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МОСКВА, 31 окт - ООО "АЙТИСОЛЮШН". В России появился новый сервис Ruherb.pro (Рухерб.про, 18+) – маркетплейс, с помощью которого качественные биодобавки, витамины, товары для красоты, долголетия и здоровья можно заказать всего в несколько кликов. Ruherb.pro объединил на одной платформе лучших отечественных поставщиков и предоставляет потребителям широкий выбор и гарантированное качество продукции."Все больше людей проявляют осознанное отношение к своему здоровью и ищут эффективные методы для его поддержания. Мы уверены, что Ruherb.pro станет надежным источником качественных продуктов и познакомит вас с различными российскими и не только, брендами биодобавок и другими товарами для красоты и здоровья", — заявил операционный директор платформы Ruherb.pro Алексей Свистов.Ruherb.pro способен закрыть потребности, связанные со здоровым образом жизни, и предлагает широкий ассортимент продукции, необходимой для поддержания организма в тонусе.Главной особенностью маркетплейса является тщательный контроль качества предлагаемых товаров. Команда Ruherb.pro проверяет производителей, чтобы каждый товар на платформе, гарантированно соответствовал высоким стандартам и ожиданиям покупателей.Для удобного поиска на платформе товары распределены по категориям, брендам и ингредиентам. Пользователи смогут оплачивать заказы онлайн и выбрать удобный способ доставки или самовывоза. Доставка осуществляется по всей России.Приятным моментом станут бонусы для пользователей при регистрации! Регистрируйтесь по промокоду “NEW23”. Первые 500 пользователей получат скидку 300 рублей на первый заказ. Акция действует до 31 декабря 2023 года включительно.Реклама, рекламодатель, владелец и оператор сайта и платформы Ruherb.pro - ООО "АЙТИСОЛЮШН", ИНН 7713488552, ОГРН 1227700215753, место нахождения: 127474, Россия, г. Москва, ш. Дмитровское, д. 60, помещ. II, ком. 86erid: 4CQwVszH9pUnK414jc8
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Открылся новый маркетплейс с товарами для здорового образа жизни

© Фото предоставлено пресс-службой ООО "АЙТИСОЛЮШН"Маркетплейс с товарами для здорового образа жизни Ruherb.pro (Рухерб.про, 18+)
Маркетплейс с товарами для здорового образа жизни Ruherb.pro (Рухерб.про, 18+)
© Фото предоставлено пресс-службой ООО "АЙТИСОЛЮШН"
Маркетплейс с товарами для здорового образа жизни Ruherb.pro (Рухерб.про, 18+)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - ООО "АЙТИСОЛЮШН". В России появился новый сервис Ruherb.pro (Рухерб.про, 18+) – маркетплейс, с помощью которого качественные биодобавки, витамины, товары для красоты, долголетия и здоровья можно заказать всего в несколько кликов. Ruherb.pro объединил на одной платформе лучших отечественных поставщиков и предоставляет потребителям широкий выбор и гарантированное качество продукции.
"Все больше людей проявляют осознанное отношение к своему здоровью и ищут эффективные методы для его поддержания. Мы уверены, что Ruherb.pro станет надежным источником качественных продуктов и познакомит вас с различными российскими и не только, брендами биодобавок и другими товарами для красоты и здоровья", — заявил операционный директор платформы Ruherb.pro Алексей Свистов.
Ruherb.pro способен закрыть потребности, связанные со здоровым образом жизни, и предлагает широкий ассортимент продукции, необходимой для поддержания организма в тонусе.
Главной особенностью маркетплейса является тщательный контроль качества предлагаемых товаров. Команда Ruherb.pro проверяет производителей, чтобы каждый товар на платформе, гарантированно соответствовал высоким стандартам и ожиданиям покупателей.
Для удобного поиска на платформе товары распределены по категориям, брендам и ингредиентам. Пользователи смогут оплачивать заказы онлайн и выбрать удобный способ доставки или самовывоза. Доставка осуществляется по всей России.
Приятным моментом станут бонусы для пользователей при регистрации!
Регистрируйтесь по промокоду “NEW23”. Первые 500 пользователей получат скидку 300 рублей на первый заказ. Акция действует до 31 декабря 2023 года включительно.
Реклама, рекламодатель, владелец и оператор сайта и платформы Ruherb.pro - ООО "АЙТИСОЛЮШН", ИНН 7713488552, ОГРН 1227700215753, место нахождения: 127474, Россия, г. Москва, ш. Дмитровское, д. 60, помещ. II, ком. 86
erid: 4CQwVszH9pUnK414jc8
 
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