https://ria.ru/20231031/marketpleys-1906108366.html

Открылся новый маркетплейс с товарами для здорового образа жизни

Открылся новый маркетплейс с товарами для здорового образа жизни - РИА Новости, 31.10.2023

Открылся новый маркетплейс с товарами для здорового образа жизни

В России появился новый сервис Ruherb.pro (Рухерб.про, 18+) – маркетплейс, с помощью которого качественные биодобавки, витамины, товары для красоты, долголетия... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T12:38

2023-10-31T12:38

2023-10-31T16:07

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МОСКВА, 31 окт - ООО "АЙТИСОЛЮШН". В России появился новый сервис Ruherb.pro (Рухерб.про, 18+) – маркетплейс, с помощью которого качественные биодобавки, витамины, товары для красоты, долголетия и здоровья можно заказать всего в несколько кликов. Ruherb.pro объединил на одной платформе лучших отечественных поставщиков и предоставляет потребителям широкий выбор и гарантированное качество продукции."Все больше людей проявляют осознанное отношение к своему здоровью и ищут эффективные методы для его поддержания. Мы уверены, что Ruherb.pro станет надежным источником качественных продуктов и познакомит вас с различными российскими и не только, брендами биодобавок и другими товарами для красоты и здоровья", — заявил операционный директор платформы Ruherb.pro Алексей Свистов.Ruherb.pro способен закрыть потребности, связанные со здоровым образом жизни, и предлагает широкий ассортимент продукции, необходимой для поддержания организма в тонусе.Главной особенностью маркетплейса является тщательный контроль качества предлагаемых товаров. Команда Ruherb.pro проверяет производителей, чтобы каждый товар на платформе, гарантированно соответствовал высоким стандартам и ожиданиям покупателей.Для удобного поиска на платформе товары распределены по категориям, брендам и ингредиентам. Пользователи смогут оплачивать заказы онлайн и выбрать удобный способ доставки или самовывоза. Доставка осуществляется по всей России.Приятным моментом станут бонусы для пользователей при регистрации! Регистрируйтесь по промокоду “NEW23”. Первые 500 пользователей получат скидку 300 рублей на первый заказ. Акция действует до 31 декабря 2023 года включительно.Реклама, рекламодатель, владелец и оператор сайта и платформы Ruherb.pro - ООО "АЙТИСОЛЮШН", ИНН 7713488552, ОГРН 1227700215753, место нахождения: 127474, Россия, г. Москва, ш. Дмитровское, д. 60, помещ. II, ком. 86erid: 4CQwVszH9pUnK414jc8

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы