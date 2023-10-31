https://ria.ru/20231031/makhachkala-1906522251.html

Участников беспорядков в Махачкале внесут в черный список аэропорта

Участников беспорядков в Махачкале внесут в черный список аэропорта - РИА Новости, 31.10.2023

Участников беспорядков в Махачкале внесут в черный список аэропорта

Участников массовых беспорядков в Махачкале могут внести в черный список аэропорта, их не будут обслуживать в аэропорту до полного возмещения ущерба, сообщил в... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T19:22

2023-10-31T19:22

2023-10-31T19:22

происшествия

тель-авив

махачкала

госдума рф

беспорядки в аэропорту махачкалы

израиль

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МАХАЧКАЛА, 31 окт - РИА Новости. Участников массовых беспорядков в Махачкале могут внести в черный список аэропорта, их не будут обслуживать в аэропорту до полного возмещения ущерба, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны. Абакаров отметил, что все, кто крушил аэропорт, попали на камеры наблюдения, их личности "легко опознаваемы". "Помимо уголовной ответственности за захват стратегического объекта мы будем требовать, чтобы они возместили ущерб, нанесенный аэропорту! Также мы вносим их в черный список аэропорта, они не будут обслуживаться в аэропорту Махачкалы до тех пор, пока весь ущерб не будет возмещен! Никому не позволено рушить, ломать чужое имущество безнаказанно!" – написал депутат, который с 2014 по 2018 год был председателем совета директоров аэропорта. Эксперты-оценщики сейчас вычисляют, во сколько аэропорту обошлись разрушения. На сегодня сумма подсчитанного ущерба достигла 285 миллионов рублей.

https://ria.ru/20231030/antisemitizm-1906021320.html

https://ria.ru/20231031/gd-1906491338.html

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происшествия, тель-авив, махачкала, госдума рф, беспорядки в аэропорту махачкалы, израиль