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Президент Израиля оценил действия властей в Махачкале - РИА Новости, 31.10.2023
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11:23 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/makhachkala-1906372105.html
Президент Израиля оценил действия властей в Махачкале
Президент Израиля оценил действия властей в Махачкале - РИА Новости, 31.10.2023
Президент Израиля оценил действия властей в Махачкале
Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что рад тому, что российские власти взяли под контроль ситуацию с беспорядками в аэропорту Махачкалы и высказался в... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T11:23
2023-10-31T11:23
в мире
израиль
россия
махачкала
ицхак герцог
владимир путин
welt
беспорядки в аэропорту махачкалы
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что рад тому, что российские власти взяли под контроль ситуацию с беспорядками в аэропорту Махачкалы и высказался в пользу сохранения авиарейсов между Израилем и Россией. В Махачкале 29 октября местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны. По словам президента Израиля, это антисемитские выступления, которые были спровоцированы. "Я рад, что российские власти вмешались и установили контроль", - сказал он в интервью изданию Welt. Герцог подчеркнул, что Израиль и Россия поддерживают отношения во многих сферах, поэтому авиарейсы между странами должны продолжаться. Президент РФ Владимир Путин в понедельник в ходе совещания в Ново-Огарево по ситуации в Дагестане заявил, что спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан России, а также межнационального и межрелигиозного согласия. Путин также заявил, что события, произошедшие в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб.
https://ria.ru/20231031/besporyadki-1906349853.html
https://ria.ru/20231031/dagestan-1906357416.html
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в мире, израиль, россия, махачкала, ицхак герцог, владимир путин, welt, беспорядки в аэропорту махачкалы
В мире, Израиль, Россия, Махачкала, Ицхак Герцог, Владимир Путин, Welt, Беспорядки в аэропорту Махачкалы
Президент Израиля оценил действия властей в Махачкале

Герцог оценил действия властей в Махачкале и поддержал сохранение авиарейсов

© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что рад тому, что российские власти взяли под контроль ситуацию с беспорядками в аэропорту Махачкалы и высказался в пользу сохранения авиарейсов между Израилем и Россией.
В Махачкале 29 октября местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны.
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По словам президента Израиля, это антисемитские выступления, которые были спровоцированы.
"Я рад, что российские власти вмешались и установили контроль", - сказал он в интервью изданию Welt.
Герцог подчеркнул, что Израиль и Россия поддерживают отношения во многих сферах, поэтому авиарейсы между странами должны продолжаться.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник в ходе совещания в Ново-Огарево по ситуации в Дагестане заявил, что спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан России, а также межнационального и межрелигиозного согласия. Путин также заявил, что события, произошедшие в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб.
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В миреИзраильРоссияМахачкалаИцхак ГерцогВладимир ПутинWeltБеспорядки в аэропорту Махачкалы
 
 
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