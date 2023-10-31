https://ria.ru/20231031/lozh-1906329717.html
"Фон дер Лживен". Слова главы ЕК о Сербии разозлили пользователей Сети
"Фон дер Лживен". Слова главы ЕК о Сербии разозлили пользователей Сети - РИА Новости, 31.10.2023
"Фон дер Лживен". Слова главы ЕК о Сербии разозлили пользователей Сети
Пользователи соцсети X раскритиковали слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости нормализовать отношения между Сербией и Косово. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T06:13
2023-10-31T06:13
2023-10-31T06:13
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сербия
косово
украина
урсула фон дер ляйен
александр вучич
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости нормализовать отношения между Сербией и Косово."Бесстыжая Урсула", — заявил Gnl76153997."Пора уходить в отставку", — поделился мнением Terranuova6."Фон дер Лживен", — написал seamusrobinson9."Урсула, у меня есть новость для тебя, проигравшей Вторую мировую войну. Ты не сможешь выиграть ее на Украине или в Косово", — отметил DanGMonte."Ты потеряла доверие, и никто больше не хочет знать, что ты думаешь и хочешь сказать", — добавил crypticizer.Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает тяжелейшего давления от представителей ЕС и крупнейших стран Запада по вопросу Косово и Метохии и независимой политики Белграда.
https://ria.ru/20230929/nato-1899557636.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, косово, украина, урсула фон дер ляйен, александр вучич, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Сербия, Косово, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Александр Вучич, Еврокомиссия, Евросоюз