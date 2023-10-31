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"Фон дер Лживен". Слова главы ЕК о Сербии разозлили пользователей Сети - РИА Новости, 31.10.2023
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06:13 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/lozh-1906329717.html
"Фон дер Лживен". Слова главы ЕК о Сербии разозлили пользователей Сети
"Фон дер Лживен". Слова главы ЕК о Сербии разозлили пользователей Сети - РИА Новости, 31.10.2023
"Фон дер Лживен". Слова главы ЕК о Сербии разозлили пользователей Сети
Пользователи соцсети X раскритиковали слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости нормализовать отношения между Сербией и Косово. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T06:13
2023-10-31T06:13
в мире
сербия
косово
украина
урсула фон дер ляйен
александр вучич
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости нормализовать отношения между Сербией и Косово.&quot;Бесстыжая Урсула&quot;, — заявил Gnl76153997."Пора уходить в отставку", — поделился мнением Terranuova6."Фон дер Лживен", — написал seamusrobinson9."Урсула, у меня есть новость для тебя, проигравшей Вторую мировую войну. Ты не сможешь выиграть ее на Украине или в Косово", — отметил DanGMonte."Ты потеряла доверие, и никто больше не хочет знать, что ты думаешь и хочешь сказать", — добавил crypticizer.Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает тяжелейшего давления от представителей ЕС и крупнейших стран Запада по вопросу Косово и Метохии и независимой политики Белграда.
https://ria.ru/20230929/nato-1899557636.html
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в мире, сербия, косово, украина, урсула фон дер ляйен, александр вучич, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Сербия, Косово, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Александр Вучич, Еврокомиссия, Евросоюз

"Фон дер Лживен". Слова главы ЕК о Сербии разозлили пользователей Сети

© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава ЕК Урсула фон дер Ляйен
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости нормализовать отношения между Сербией и Косово.
«

"Бесстыжая Урсула", — заявил Gnl76153997.

"Пора уходить в отставку", — поделился мнением Terranuova6.
"Фон дер Лживен", — написал seamusrobinson9.
"Урсула, у меня есть новость для тебя, проигравшей Вторую мировую войну. Ты не сможешь выиграть ее на Украине или в Косово", — отметил DanGMonte.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
НАТО нарастит присутствие сил в Косово
29 сентября, 21:23
"Ты потеряла доверие, и никто больше не хочет знать, что ты думаешь и хочешь сказать", — добавил crypticizer.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает тяжелейшего давления от представителей ЕС и крупнейших стран Запада по вопросу Косово и Метохии и независимой политики Белграда.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Приштина старается вызвать конфликт Сербии и НАТО, заявил Вучич
29 июля, 12:27
 
В миреСербияКосовоУкраинаУрсула фон дер ЛяйенАлександр ВучичЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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