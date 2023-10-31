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Армия Израиля заявила о ликвидации командующего из батальона ХАМАС - РИА Новости, 31.10.2023
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09:39 31.10.2023 (обновлено: 09:48 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/likvidatsiya-1906346896.html
Армия Израиля заявила о ликвидации командующего из батальона ХАМАС
Армия Израиля заявила о ликвидации командующего из батальона ХАМАС - РИА Новости, 31.10.2023
Армия Израиля заявила о ликвидации командующего из батальона ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о ликвидации командующего из батальона северной бригады палестинского движения ХАМАС. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T09:39
2023-10-31T09:48
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о ликвидации командующего из батальона северной бригады палестинского движения ХАМАС."Вчера, по данным разведки ЦАХАЛ и ISA (Израильское управление по безопасности - ред.), истребители ЦАХАЛ нанесли удар по командующему батальоном Бейт-Лахия Северной бригады ХАМАС Насиму Абу Аджине", - говорится в заявлении израильских военных.Как отмечается, в прошлом Абу Аджин принимал участие в разработке БПЛА и парапланов для ХАМАС.
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила о ликвидации командующего из батальона ХАМАС

ЦАХАЛ заявил о ликвидации командующего из батальона северной бригады ХАМАС

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о ликвидации командующего из батальона северной бригады палестинского движения ХАМАС.
"Вчера, по данным разведки ЦАХАЛ и ISA (Израильское управление по безопасности - ред.), истребители ЦАХАЛ нанесли удар по командующему батальоном Бейт-Лахия Северной бригады ХАМАС Насиму Абу Аджине", - говорится в заявлении израильских военных.
Как отмечается, в прошлом Абу Аджин принимал участие в разработке БПЛА и парапланов для ХАМАС.
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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