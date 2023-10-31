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Армия Израиля заявила о ликвидации командующего из батальона ХАМАС

Армия Израиля заявила о ликвидации командующего из батальона ХАМАС - РИА Новости, 31.10.2023

Армия Израиля заявила о ликвидации командующего из батальона ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о ликвидации командующего из батальона северной бригады палестинского движения ХАМАС. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T09:39

2023-10-31T09:39

2023-10-31T09:48

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о ликвидации командующего из батальона северной бригады палестинского движения ХАМАС."Вчера, по данным разведки ЦАХАЛ и ISA (Израильское управление по безопасности - ред.), истребители ЦАХАЛ нанесли удар по командующему батальоном Бейт-Лахия Северной бригады ХАМАС Насиму Абу Аджине", - говорится в заявлении израильских военных.Как отмечается, в прошлом Абу Аджин принимал участие в разработке БПЛА и парапланов для ХАМАС.

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году