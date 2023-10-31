Рейтинг@Mail.ru
МККК выразил обеспокоенность ситуацией в сирийских лагерях беженцев - РИА Новости, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:12 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/lagerya-1906341250.html
МККК выразил обеспокоенность ситуацией в сирийских лагерях беженцев
МККК выразил обеспокоенность ситуацией в сирийских лагерях беженцев - РИА Новости, 31.10.2023
МККК выразил обеспокоенность ситуацией в сирийских лагерях беженцев
Ситуация в сирийских лагерях беженцев остается очень тяжелой в связи с тем, что люди не могут вернуться в свои дома, ставшие непригодными для жизни, заявили РИА РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T09:12
2023-10-31T09:12
в мире
сирия
международный комитет красного креста (мккк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154921/67/1549216791_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_021f5eaf42d130e6c8cc78a30addd4cb.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Ситуация в сирийских лагерях беженцев остается очень тяжелой в связи с тем, что люди не могут вернуться в свои дома, ставшие непригодными для жизни, заявили РИА Новости в Международном Комитете Красного Креста (МККК). "Ситуация в Сирии, особенно на северо-востоке и в лагерях, которые вы упомянули, остается очень тяжелой. В этих лагерях находятся десятки тысяч человек, большинство их них это женщины и дети, многим из детей меньше пяти лет. Так что, ситуация остается очень тяжелой", - заявил директор оперативного отдела организации Мартин Шупп. По словам Шуппа, те, кто решают вернуться домой, часто рискуют жизнями и обнаруживают, что их дом оказался поврежден в ходе конфликта, либо же полностью разрушен. Возвращение перемещенных лиц домой должно быть безопасным, заявил Шупп, добавив, что для их возвращения необходим доступ к воде и пропитанию. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. За 12 лет конфликта 15,3 миллиона человек оказались в ситуации острой нехватки гуманитарной помощи, 5,5 миллионов из которых были вынуждены бежать в соседние страны, а 6,8 миллионов перемещены внутри страны, согласно оценкам Верховного комиссара ООН по делам беженцев.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20231027/obstrel-1905702845.html
https://ria.ru/20231030/siriya-1906298146.html
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154921/67/1549216791_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_847d7b6aecad5eeaad4e0744a17599f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Сирия, Международный комитет Красного Креста (МККК)
МККК выразил обеспокоенность ситуацией в сирийских лагерях беженцев

МККК заявил об очень тяжелой ситуации в сирийских лагерях беженцев

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкСирийские беженцы в палаточном лагере
Сирийские беженцы в палаточном лагере - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Сирийские беженцы в палаточном лагере. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Ситуация в сирийских лагерях беженцев остается очень тяжелой в связи с тем, что люди не могут вернуться в свои дома, ставшие непригодными для жизни, заявили РИА Новости в Международном Комитете Красного Креста (МККК).
«
"Ситуация в Сирии, особенно на северо-востоке и в лагерях, которые вы упомянули, остается очень тяжелой. В этих лагерях находятся десятки тысяч человек, большинство их них это женщины и дети, многим из детей меньше пяти лет. Так что, ситуация остается очень тяжелой", - заявил директор оперативного отдела организации Мартин Шупп.
Машина скорой помощи с медиками MSF International попала под обстрел в городе Дженине - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
В секторе Газа обстреляли медиков, ехавших к раненым в лагерь беженцев
27 октября, 18:12
По словам Шуппа, те, кто решают вернуться домой, часто рискуют жизнями и обнаруживают, что их дом оказался поврежден в ходе конфликта, либо же полностью разрушен. Возвращение перемещенных лиц домой должно быть безопасным, заявил Шупп, добавив, что для их возвращения необходим доступ к воде и пропитанию.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. За 12 лет конфликта 15,3 миллиона человек оказались в ситуации острой нехватки гуманитарной помощи, 5,5 миллионов из которых были вынуждены бежать в соседние страны, а 6,8 миллионов перемещены внутри страны, согласно оценкам Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Истребитель F-16 ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Два истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар по объектам в Сирии
30 октября, 22:09
 
В миреСирияМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала