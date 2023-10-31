https://ria.ru/20231031/lagerya-1906341250.html

МККК выразил обеспокоенность ситуацией в сирийских лагерях беженцев

МККК выразил обеспокоенность ситуацией в сирийских лагерях беженцев - РИА Новости, 31.10.2023

МККК выразил обеспокоенность ситуацией в сирийских лагерях беженцев

Ситуация в сирийских лагерях беженцев остается очень тяжелой в связи с тем, что люди не могут вернуться в свои дома, ставшие непригодными для жизни, заявили РИА РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T09:12

2023-10-31T09:12

2023-10-31T09:12

в мире

сирия

международный комитет красного креста (мккк)

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Ситуация в сирийских лагерях беженцев остается очень тяжелой в связи с тем, что люди не могут вернуться в свои дома, ставшие непригодными для жизни, заявили РИА Новости в Международном Комитете Красного Креста (МККК). "Ситуация в Сирии, особенно на северо-востоке и в лагерях, которые вы упомянули, остается очень тяжелой. В этих лагерях находятся десятки тысяч человек, большинство их них это женщины и дети, многим из детей меньше пяти лет. Так что, ситуация остается очень тяжелой", - заявил директор оперативного отдела организации Мартин Шупп. По словам Шуппа, те, кто решают вернуться домой, часто рискуют жизнями и обнаруживают, что их дом оказался поврежден в ходе конфликта, либо же полностью разрушен. Возвращение перемещенных лиц домой должно быть безопасным, заявил Шупп, добавив, что для их возвращения необходим доступ к воде и пропитанию. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. За 12 лет конфликта 15,3 миллиона человек оказались в ситуации острой нехватки гуманитарной помощи, 5,5 миллионов из которых были вынуждены бежать в соседние страны, а 6,8 миллионов перемещены внутри страны, согласно оценкам Верховного комиссара ООН по делам беженцев.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20231027/obstrel-1905702845.html

https://ria.ru/20231030/siriya-1906298146.html

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в мире, сирия, международный комитет красного креста (мккк)