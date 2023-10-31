https://ria.ru/20231031/kuzbass-1906347867.html
В Кузбассе задержали за госизмену участника украинских "кибервойск"
В Кузбассе задержали за госизмену участника украинских "кибервойск" - РИА Новости, 31.10.2023
В Кузбассе задержали за госизмену участника украинских "кибервойск"
В Кузбассе задержали участника украинских "кибервойск", совершавшего атаки на критическую инфраструктуру России, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T09:48
2023-10-31T09:48
2023-10-31T12:53
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белово
кемеровская область
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В Кузбассе задержали участника украинских "кибервойск", совершавшего атаки на критическую инфраструктуру России, сообщил Центр общественных связей ФСБ. "В городе Белово Кемеровской области — Кузбассе пресечена направленная против безопасности Российской Федерации противоправная деятельность гражданина России, совершившего государственную измену в форме оказания иной помощи иностранной организации", — говорится в релизе. В ФСБ пояснили, что задержанный вступил в мессенджере в украинское киберподразделение, работающее на разведку Украины. В его составе он занимался компьютерными атаками на российские информационные ресурсы. Из-за этого была нарушена работоспособность некоторых объектов критической инфраструктуры. У задержанного провели обыски и изъяли вычислительную технику и средства связи, а также данные, подтверждающие его антироссийскую деятельность. Сейчас мужчина находится под арестом.По статье о госизмене ему грозит от 12 лет до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20231031/ukraina-1906331705.html
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россия, белово, кемеровская область, фсб
Россия, Белово, Кемеровская область, ФСБ
В Кузбассе задержали за госизмену участника украинских "кибервойск"
ФСБ задержала в Кузбассе за госизмену участника украинских кибервойск
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости.
В Кузбассе задержали участника украинских "кибервойск", совершавшего атаки на критическую инфраструктуру России, сообщил Центр общественных связей ФСБ
.
"В городе Белово Кемеровской области — Кузбассе пресечена направленная против безопасности Российской Федерации противоправная деятельность гражданина России, совершившего государственную измену в форме оказания иной помощи иностранной организации", — говорится в релизе.
Источник: Верховная рада прикрывает украинский наркокартель "Химпром"
В ФСБ пояснили, что задержанный вступил в мессенджере в украинское киберподразделение, работающее на разведку Украины. В его составе он занимался компьютерными атаками на российские информационные ресурсы. Из-за этого была нарушена работоспособность некоторых объектов критической инфраструктуры.
У задержанного провели обыски и изъяли вычислительную технику и средства связи, а также данные, подтверждающие его антироссийскую деятельность. Сейчас мужчина находится под арестом.
По статье о госизмене ему грозит от 12 лет до пожизненного лишения свободы.
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