https://ria.ru/20231031/kuzbass-1906347867.html

В Кузбассе задержали за госизмену участника украинских "кибервойск"

В Кузбассе задержали за госизмену участника украинских "кибервойск" - РИА Новости, 31.10.2023

В Кузбассе задержали за госизмену участника украинских "кибервойск"

В Кузбассе задержали участника украинских "кибервойск", совершавшего атаки на критическую инфраструктуру России, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T09:48

2023-10-31T09:48

2023-10-31T12:53

россия

белово

кемеровская область

фсб

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В Кузбассе задержали участника украинских "кибервойск", совершавшего атаки на критическую инфраструктуру России, сообщил Центр общественных связей ФСБ. "В городе Белово Кемеровской области — Кузбассе пресечена направленная против безопасности Российской Федерации противоправная деятельность гражданина России, совершившего государственную измену в форме оказания иной помощи иностранной организации", — говорится в релизе. В ФСБ пояснили, что задержанный вступил в мессенджере в украинское киберподразделение, работающее на разведку Украины. В его составе он занимался компьютерными атаками на российские информационные ресурсы. Из-за этого была нарушена работоспособность некоторых объектов критической инфраструктуры. У задержанного провели обыски и изъяли вычислительную технику и средства связи, а также данные, подтверждающие его антироссийскую деятельность. Сейчас мужчина находится под арестом.По статье о госизмене ему грозит от 12 лет до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20231031/ukraina-1906331705.html

https://ria.ru/20231027/fsb-1905576845.html

россия

белово

кемеровская область

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россия, белово, кемеровская область, фсб