https://ria.ru/20231031/kupyansk-1906432173.html
Пленный ВСУ рассказал о подготовке оборонительных позиций под Купянском
Пленный ВСУ рассказал о подготовке оборонительных позиций под Купянском - РИА Новости, 31.10.2023
Пленный ВСУ рассказал о подготовке оборонительных позиций под Купянском
Иностранные наемники контролируют подготовку оборонительных позиций ВСУ под Купянском в Харьковской области, рассказал РИА Новости попавший в плен... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:34
2023-10-31T14:34
2023-10-31T14:34
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Иностранные наемники контролируют подготовку оборонительных позиций ВСУ под Купянском в Харьковской области, рассказал РИА Новости попавший в плен военнослужащий 54-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Николай Бондаренко. Ранее бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Купянском группу мобилизованных солдат из этой бригады. "Иностранцы где-то были, но я только двух человек видел. В тылу стояли. Два человека ходили в балаклавах, я даже лица не видел. Они нам говорили, что мы неправильно окопы роем. А мы уже вырыли столько окопов, а они говорят: в другом месте ройте. Потом они ушли, а мы дальше продолжали свое делать", - сказал пленный. Минобороны РФ 27 октября сообщило об отражении за неделю 47 украинских атак на купянском направлении. Общие потери Киева за неделю на этом направлении составили свыше 700 военнослужащих, танк, 11 боевых бронемашин, 19 автомобилей, а также пять орудий полевой артиллерии.
https://ria.ru/20231028/plen-1905879405.html
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харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Пленный ВСУ рассказал о подготовке оборонительных позиций под Купянском
Пленный: наемники контролируют подготовку оборонительных позиций под Купянском
ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Иностранные наемники контролируют подготовку оборонительных позиций ВСУ под Купянском в Харьковской области, рассказал РИА Новости попавший в плен военнослужащий 54-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Николай Бондаренко.
Ранее бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Купянском группу мобилизованных солдат из этой бригады.
Группа военных ВСУ сдалась в плен российским войскам под Купянском
"Иностранцы где-то были, но я только двух человек видел. В тылу стояли. Два человека ходили в балаклавах, я даже лица не видел. Они нам говорили, что мы неправильно окопы роем. А мы уже вырыли столько окопов, а они говорят: в другом месте ройте. Потом они ушли, а мы дальше продолжали свое делать", - сказал пленный.
Минобороны РФ 27 октября сообщило об отражении за неделю 47 украинских атак на купянском направлении. Общие потери Киева
за неделю на этом направлении составили свыше 700 военнослужащих, танк, 11 боевых бронемашин, 19 автомобилей, а также пять орудий полевой артиллерии.