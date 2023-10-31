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Пленный ВСУ рассказал о подготовке оборонительных позиций под Купянском - РИА Новости, 31.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/kupyansk-1906432173.html
Пленный ВСУ рассказал о подготовке оборонительных позиций под Купянском
Пленный ВСУ рассказал о подготовке оборонительных позиций под Купянском - РИА Новости, 31.10.2023
Пленный ВСУ рассказал о подготовке оборонительных позиций под Купянском
Иностранные наемники контролируют подготовку оборонительных позиций ВСУ под Купянском в Харьковской области, рассказал РИА Новости попавший в плен... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:34
2023-10-31T14:34
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Иностранные наемники контролируют подготовку оборонительных позиций ВСУ под Купянском в Харьковской области, рассказал РИА Новости попавший в плен военнослужащий 54-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Николай Бондаренко. Ранее бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Купянском группу мобилизованных солдат из этой бригады. "Иностранцы где-то были, но я только двух человек видел. В тылу стояли. Два человека ходили в балаклавах, я даже лица не видел. Они нам говорили, что мы неправильно окопы роем. А мы уже вырыли столько окопов, а они говорят: в другом месте ройте. Потом они ушли, а мы дальше продолжали свое делать", - сказал пленный. Минобороны РФ 27 октября сообщило об отражении за неделю 47 украинских атак на купянском направлении. Общие потери Киева за неделю на этом направлении составили свыше 700 военнослужащих, танк, 11 боевых бронемашин, 19 автомобилей, а также пять орудий полевой артиллерии.
https://ria.ru/20231028/plen-1905879405.html
харьковская область
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харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Пленный ВСУ рассказал о подготовке оборонительных позиций под Купянском

Пленный: наемники контролируют подготовку оборонительных позиций под Купянском

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Иностранные наемники контролируют подготовку оборонительных позиций ВСУ под Купянском в Харьковской области, рассказал РИА Новости попавший в плен военнослужащий 54-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Николай Бондаренко.
Ранее бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Купянском группу мобилизованных солдат из этой бригады.
Группа пленных солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
Группа военных ВСУ сдалась в плен российским войскам под Купянском
28 октября, 19:41
"Иностранцы где-то были, но я только двух человек видел. В тылу стояли. Два человека ходили в балаклавах, я даже лица не видел. Они нам говорили, что мы неправильно окопы роем. А мы уже вырыли столько окопов, а они говорят: в другом месте ройте. Потом они ушли, а мы дальше продолжали свое делать", - сказал пленный.
Минобороны РФ 27 октября сообщило об отражении за неделю 47 украинских атак на купянском направлении. Общие потери Киева за неделю на этом направлении составили свыше 700 военнослужащих, танк, 11 боевых бронемашин, 19 автомобилей, а также пять орудий полевой артиллерии.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 октября, 15:24
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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