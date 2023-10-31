https://ria.ru/20231031/krym-1906345530.html

В двух районах Крыма уничтожат взрывоопасные предметы

В двух районах Крыма уничтожат взрывоопасные предметы - РИА Новости, 31.10.2023

В двух районах Крыма уничтожат взрывоопасные предметы

В двух районах Крыма во вторник проведут работы по уничтожению взрывоопасных предметов, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T09:31

2023-10-31T09:31

2023-10-31T09:31

безопасность

общество

россия

республика крым

олег крючков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости. В двух районах Крыма во вторник проведут работы по уничтожению взрывоопасных предметов, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в Telegram. "Специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов: г. Старый Крым - с 11.00 до 13.00 (совпадает с мск - ред.), с. Вольное, Джанкойский район - с 13.00 до 15.00", - написал Крючков в своем Telegram-канале. Крючков призвал сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.

https://ria.ru/20231030/msk-1906197483.html

россия

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безопасность, общество, россия, республика крым, олег крючков