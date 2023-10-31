Овчинский: столичная компания вдвое увеличила выпуск уходовой косметики
© Фото : пресс-служба ДИППМосковское предприятие вдвое увеличило выпуск уходовой косметики
© Фото : пресс-служба ДИПП
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Более миллиона единиц косметической продукции выпустила с начала года московское предприятие, производящее уходовую косметику и препараты для медицинских исследований, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Продукция предприятия - различные кремы, маски, сыворотки и другие товары - поставляется в российские розничные магазины, представлена на маркетплейсах и в аптеках. Также предлагаются контактные среды для медицинских исследований.
По словам Овчинского, в столице выпуском косметики, средств для ухода и гигиены занимаются более 30 предприятий, которые расширяют производство и номенклатуру продукции.
"Например, московское предприятие "Гельтек-Медика" с января по октябрь 2023 года выпустило свыше одного миллиона единиц косметической продукции, что более чем в два раза превышает объемы аналогичного периода 2022 года. В частности, производство контактных сред для УЗИ, ЭКГ, энцефалограммы и других исследований выросло на 30%", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
© Фото : пресс-служба ДИППМосковское предприятие вдвое увеличило выпуск уходовой косметики
Московское предприятие вдвое увеличило выпуск уходовой косметики
© Фото : пресс-служба ДИПП
1 из 4
© Фото : пресс-служба ДИППМосковское предприятие вдвое увеличило выпуск уходовой косметики
Московское предприятие вдвое увеличило выпуск уходовой косметики
© Фото : пресс-служба ДИПП
2 из 4
© Фото : пресс-служба ДИППМосковское предприятие вдвое увеличило выпуск уходовой косметики
Московское предприятие вдвое увеличило выпуск уходовой косметики
© Фото : пресс-служба ДИПП
3 из 4
© Фото : пресс-служба ДИППМосковское предприятие вдвое увеличило выпуск уходовой косметики
Московское предприятие вдвое увеличило выпуск уходовой косметики
© Фото : пресс-служба ДИПП
4 из 4
Московское предприятие вдвое увеличило выпуск уходовой косметики
© Фото : пресс-служба ДИПП
1 из 4
Московское предприятие вдвое увеличило выпуск уходовой косметики
© Фото : пресс-служба ДИПП
2 из 4
Московское предприятие вдвое увеличило выпуск уходовой косметики
© Фото : пресс-служба ДИПП
3 из 4
Московское предприятие вдвое увеличило выпуск уходовой косметики
© Фото : пресс-служба ДИПП
4 из 4
Как отметили в пресс-службе, Москва – город с развитым производством, здесь работает свыше 4 тысяч промплощадок, на которых заняты более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около ста малых. Они производят одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медоборудование, сложную технику и многое другое.
Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к рынкам сбыта, инфраструктуре, а также большому набору системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.