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Овчинский: столичная компания вдвое увеличила выпуск уходовой косметики - РИА Новости, 31.10.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:13 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/kosmetika-1906364618.html
Овчинский: столичная компания вдвое увеличила выпуск уходовой косметики
Овчинский: столичная компания вдвое увеличила выпуск уходовой косметики - РИА Новости, 31.10.2023
Овчинский: столичная компания вдвое увеличила выпуск уходовой косметики
Более миллиона единиц косметической продукции выпустила с начала года московское предприятие, производящее уходовую косметику и препараты для медицинских... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T11:13
2023-10-31T11:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Более миллиона единиц косметической продукции выпустила с начала года московское предприятие, производящее уходовую косметику и препараты для медицинских исследований, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Продукция предприятия - различные кремы, маски, сыворотки и другие товары - поставляется в российские розничные магазины, представлена на маркетплейсах и в аптеках. Также предлагаются контактные среды для медицинских исследований.По словам Овчинского, в столице выпуском косметики, средств для ухода и гигиены занимаются более 30 предприятий, которые расширяют производство и номенклатуру продукции."Например, московское предприятие "Гельтек-Медика" с января по октябрь 2023 года выпустило свыше одного миллиона единиц косметической продукции, что более чем в два раза превышает объемы аналогичного периода 2022 года. В частности, производство контактных сред для УЗИ, ЭКГ, энцефалограммы и других исследований выросло на 30%", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Как отметили в пресс-службе, Москва – город с развитым производством, здесь работает свыше 4 тысяч промплощадок, на которых заняты более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около ста малых. Они производят одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медоборудование, сложную технику и многое другое.Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к рынкам сбыта, инфраструктуре, а также большому набору системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.
https://ria.ru/20231030/odezhda-1906080679.html
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский

Овчинский: столичная компания вдвое увеличила выпуск уходовой косметики

© Фото : пресс-служба ДИППМосковское предприятие вдвое увеличило выпуск уходовой косметики
Московское предприятие вдвое увеличило выпуск уходовой косметики - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Более миллиона единиц косметической продукции выпустила с начала года московское предприятие, производящее уходовую косметику и препараты для медицинских исследований, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Продукция предприятия - различные кремы, маски, сыворотки и другие товары - поставляется в российские розничные магазины, представлена на маркетплейсах и в аптеках. Также предлагаются контактные среды для медицинских исследований.
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По словам Овчинского, в столице выпуском косметики, средств для ухода и гигиены занимаются более 30 предприятий, которые расширяют производство и номенклатуру продукции.
"Например, московское предприятие "Гельтек-Медика" с января по октябрь 2023 года выпустило свыше одного миллиона единиц косметической продукции, что более чем в два раза превышает объемы аналогичного периода 2022 года. В частности, производство контактных сред для УЗИ, ЭКГ, энцефалограммы и других исследований выросло на 30%", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
© Фото : пресс-служба ДИППМосковское предприятие вдвое увеличило выпуск уходовой косметики
Московское предприятие вдвое увеличило выпуск уходовой косметики
Московское предприятие вдвое увеличило выпуск уходовой косметики
© Фото : пресс-служба ДИПП
1 из 4
© Фото : пресс-служба ДИППМосковское предприятие вдвое увеличило выпуск уходовой косметики
Московское предприятие вдвое увеличило выпуск уходовой косметики
Московское предприятие вдвое увеличило выпуск уходовой косметики
© Фото : пресс-служба ДИПП
2 из 4
© Фото : пресс-служба ДИППМосковское предприятие вдвое увеличило выпуск уходовой косметики
Московское предприятие вдвое увеличило выпуск уходовой косметики
Московское предприятие вдвое увеличило выпуск уходовой косметики
© Фото : пресс-служба ДИПП
3 из 4
© Фото : пресс-служба ДИППМосковское предприятие вдвое увеличило выпуск уходовой косметики
Московское предприятие вдвое увеличило выпуск уходовой косметики
Московское предприятие вдвое увеличило выпуск уходовой косметики
© Фото : пресс-служба ДИПП
4 из 4
Московское предприятие вдвое увеличило выпуск уходовой косметики
© Фото : пресс-служба ДИПП
1 из 4
Московское предприятие вдвое увеличило выпуск уходовой косметики
© Фото : пресс-служба ДИПП
2 из 4
Московское предприятие вдвое увеличило выпуск уходовой косметики
© Фото : пресс-служба ДИПП
3 из 4
Московское предприятие вдвое увеличило выпуск уходовой косметики
© Фото : пресс-служба ДИПП
4 из 4
Как отметили в пресс-службе, Москва – город с развитым производством, здесь работает свыше 4 тысяч промплощадок, на которых заняты более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около ста малых. Они производят одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медоборудование, сложную технику и многое другое.
Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к рынкам сбыта, инфраструктуре, а также большому набору системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.
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