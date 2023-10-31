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Франция предложила создать независимый орган контроля за коррупцией в ЕС
Франция предложила создать независимый орган контроля за коррупцией в ЕС - РИА Новости, 31.10.2023
Франция предложила создать независимый орган контроля за коррупцией в ЕС
Власти Франции выступают за создание независимого органа контроля за коррупцией и конфликтом интересов в ЕС, пишет газета Politico. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T16:05
2023-10-31T16:05
2023-10-31T16:05
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Власти Франции выступают за создание независимого органа контроля за коррупцией и конфликтом интересов в ЕС, пишет газета Politico. По данным газеты, президент Франции Эммануэль Макрон и французский госсекретарь по делам Европы при МИД Лоранс Бун призывают страны ЕС поддержать план по созданию независимого надзорного органа, который бы отслеживал доходы чиновников ЕС. По мнению французских властей, этот механизм будет более эффективным, чем комитет по этике, предложенный главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. "Предложение Еврокомиссии — это начало, но я думаю, что мы можем и должны быть гораздо более амбициозными. После шока, вызванного несколькими коррупционными скандалами… нам необходимо восстановить доверие граждан к своим институтам", — заявила газете Лоранс Бун.
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в мире, франция, европа, эммануэль макрон, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен
В мире, Франция, Европа, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен
Франция предложила создать независимый орган контроля за коррупцией в ЕС
Власти Франции предложили создать независимый орган контроля за коррупцией в ЕС