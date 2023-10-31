https://ria.ru/20231031/korruptsiya-1906462301.html

Франция предложила создать независимый орган контроля за коррупцией в ЕС

Франция предложила создать независимый орган контроля за коррупцией в ЕС - РИА Новости, 31.10.2023

Франция предложила создать независимый орган контроля за коррупцией в ЕС

Власти Франции выступают за создание независимого органа контроля за коррупцией и конфликтом интересов в ЕС, пишет газета Politico. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T16:05

2023-10-31T16:05

2023-10-31T16:05

в мире

франция

европа

эммануэль макрон

евросоюз

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Власти Франции выступают за создание независимого органа контроля за коррупцией и конфликтом интересов в ЕС, пишет газета Politico. По данным газеты, президент Франции Эммануэль Макрон и французский госсекретарь по делам Европы при МИД Лоранс Бун призывают страны ЕС поддержать план по созданию независимого надзорного органа, который бы отслеживал доходы чиновников ЕС. По мнению французских властей, этот механизм будет более эффективным, чем комитет по этике, предложенный главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. "Предложение Еврокомиссии — это начало, но я думаю, что мы можем и должны быть гораздо более амбициозными. После шока, вызванного несколькими коррупционными скандалами… нам необходимо восстановить доверие граждан к своим институтам", — заявила газете Лоранс Бун.

https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html

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в мире, франция, европа, эммануэль макрон, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен