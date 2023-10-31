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РЭЦ: таможенные режимы и цифровизация улучшат трансграничную кооперацию - РИА Новости, 31.10.2023
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16:30 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/kooperatsiya-1906467354.html
РЭЦ: таможенные режимы и цифровизация улучшат трансграничную кооперацию
РЭЦ: таможенные режимы и цифровизация улучшат трансграничную кооперацию - РИА Новости, 31.10.2023
РЭЦ: таможенные режимы и цифровизация улучшат трансграничную кооперацию
Для увеличения гибкости и удобства организации технологических цепочек и внешнеторговых операций для бизнеса необходимо развивать использование специальных... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T16:30
2023-10-31T16:30
экономика
москва
россия
вероника никишина
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Для увеличения гибкости и удобства организации технологических цепочек и внешнеторговых операций для бизнеса необходимо развивать использование специальных таможенных режимов, а также формировать единое цифровое трансграничное пространство доверия, заявила на пленарном заседании Международного таможенного форума в Москве генеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Сейчас трансграничная кооперация осложняется в связи с введением ограничений, и важно создать максимально безбарьерное осуществление производственных операций и экспортно-импортных процедур. В этом помогают специальные таможенные режимы: зоны таможенной переработки, бондовые склады, уполномоченные экономические операторы для сборки производственных цепочек. И, безусловно, важно сформировать цифровое трансграничное пространство доверия, которое позволит существенно снизить издержки экономических операторов и ускорить все связанные с осуществлением государственных контрольных и надзорных функций", - сказала Никишина.По ее словам, одним из примеров актуальных для совместных проектов специальных таможенных режимов является переработка на таможенной территории, которая позволяет бизнесу использовать импортные сырье и комплектующие для производства предназначенной для экспорта продукции, не уплачивая при этом ввозные таможенные пошлины и налоги. К импортируемым товарам также не применяется большинство нетарифных мер урегулирования.Российский экспортный центр, в частности, помогает бизнесу войти в этот таможенный режим.Никишина также подчеркнула, что Российский экспортный центр и Федеральная таможенная служба активно работают над созданием и развитием сервисов для бизнеса на цифровой платформе "Мой экспорт" и они существенно упрощают компаниям решение задач в сфере ВЭД. Так, на платформе экспортеры могут сформировать отчетность по запросам органов валютного контроля, оформить экспортную декларацию на товары и подтвердить правомерность применение 0% НДС при экспорте.
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экономика, москва, россия, вероника никишина
Экономика, Москва, Россия, Вероника Никишина

РЭЦ: таможенные режимы и цифровизация улучшат трансграничную кооперацию

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина . Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Для увеличения гибкости и удобства организации технологических цепочек и внешнеторговых операций для бизнеса необходимо развивать использование специальных таможенных режимов, а также формировать единое цифровое трансграничное пространство доверия, заявила на пленарном заседании Международного таможенного форума в Москве генеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"Сейчас трансграничная кооперация осложняется в связи с введением ограничений, и важно создать максимально безбарьерное осуществление производственных операций и экспортно-импортных процедур. В этом помогают специальные таможенные режимы: зоны таможенной переработки, бондовые склады, уполномоченные экономические операторы для сборки производственных цепочек. И, безусловно, важно сформировать цифровое трансграничное пространство доверия, которое позволит существенно снизить издержки экономических операторов и ускорить все связанные с осуществлением государственных контрольных и надзорных функций", - сказала Никишина.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
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По ее словам, одним из примеров актуальных для совместных проектов специальных таможенных режимов является переработка на таможенной территории, которая позволяет бизнесу использовать импортные сырье и комплектующие для производства предназначенной для экспорта продукции, не уплачивая при этом ввозные таможенные пошлины и налоги. К импортируемым товарам также не применяется большинство нетарифных мер урегулирования.
Российский экспортный центр, в частности, помогает бизнесу войти в этот таможенный режим.
Никишина также подчеркнула, что Российский экспортный центр и Федеральная таможенная служба активно работают над созданием и развитием сервисов для бизнеса на цифровой платформе "Мой экспорт" и они существенно упрощают компаниям решение задач в сфере ВЭД. Так, на платформе экспортеры могут сформировать отчетность по запросам органов валютного контроля, оформить экспортную декларацию на товары и подтвердить правомерность применение 0% НДС при экспорте.
 
ЭкономикаМоскваРоссияВероника Никишина
 
 
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