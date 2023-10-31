https://ria.ru/20231031/kooperatsiya-1906467354.html

РЭЦ: таможенные режимы и цифровизация улучшат трансграничную кооперацию

РЭЦ: таможенные режимы и цифровизация улучшат трансграничную кооперацию - РИА Новости, 31.10.2023

РЭЦ: таможенные режимы и цифровизация улучшат трансграничную кооперацию

Для увеличения гибкости и удобства организации технологических цепочек и внешнеторговых операций для бизнеса необходимо развивать использование специальных... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T16:30

2023-10-31T16:30

2023-10-31T16:30

экономика

москва

россия

вероника никишина

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Для увеличения гибкости и удобства организации технологических цепочек и внешнеторговых операций для бизнеса необходимо развивать использование специальных таможенных режимов, а также формировать единое цифровое трансграничное пространство доверия, заявила на пленарном заседании Международного таможенного форума в Москве генеральный директор Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Сейчас трансграничная кооперация осложняется в связи с введением ограничений, и важно создать максимально безбарьерное осуществление производственных операций и экспортно-импортных процедур. В этом помогают специальные таможенные режимы: зоны таможенной переработки, бондовые склады, уполномоченные экономические операторы для сборки производственных цепочек. И, безусловно, важно сформировать цифровое трансграничное пространство доверия, которое позволит существенно снизить издержки экономических операторов и ускорить все связанные с осуществлением государственных контрольных и надзорных функций", - сказала Никишина.По ее словам, одним из примеров актуальных для совместных проектов специальных таможенных режимов является переработка на таможенной территории, которая позволяет бизнесу использовать импортные сырье и комплектующие для производства предназначенной для экспорта продукции, не уплачивая при этом ввозные таможенные пошлины и налоги. К импортируемым товарам также не применяется большинство нетарифных мер урегулирования.Российский экспортный центр, в частности, помогает бизнесу войти в этот таможенный режим.Никишина также подчеркнула, что Российский экспортный центр и Федеральная таможенная служба активно работают над созданием и развитием сервисов для бизнеса на цифровой платформе "Мой экспорт" и они существенно упрощают компаниям решение задач в сфере ВЭД. Так, на платформе экспортеры могут сформировать отчетность по запросам органов валютного контроля, оформить экспортную декларацию на товары и подтвердить правомерность применение 0% НДС при экспорте.

https://ria.ru/20231031/rets-1906373486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, москва, россия, вероника никишина