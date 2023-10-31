https://ria.ru/20231031/konstantinovka-1906459328.html

Украинские военные пожаловались на враждебность жителей Константиновки

Украинские военные пожаловались на враждебность жителей Константиновки - РИА Новости, 31.10.2023

Украинские военные пожаловались на враждебность жителей Константиновки

Многие жители подконтрольного Киеву города Константиновки и его окрестностей враждебно относятся к украинским военнослужащим, пишет американское издание Daily... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T15:47

2023-10-31T15:47

2023-10-31T16:48

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы украины

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константиновка

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Многие жители подконтрольного Киеву города Константиновки и его окрестностей враждебно относятся к украинским военнослужащим, пишет американское издание Daily Beast со ссылкой на врача из 3-й штурмовой бригады ВСУ. Во время пребывания в Константиновке собеседник журнала признался, что местные жители воспринимают бойцов ВСУ как врагов. "Слишком много людей здесь ждут россиян", — сказал военный. По его словам, однажды он увидел вблизи военной базы мирного жителя, который снимал солдат на телефон, и чуть не выстрелил ему в лицо.Константиновка расположена в Краматорском районе, на подконтрольной киевскому режиму части территории ДНР, в 55 километрах к северу от Донецка. Это важный железнодорожный узел.

https://ria.ru/20230922/ukraina-1897949616.html

донецкая народная республика

украина

россия

константиновка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, константиновка, ситуация в днр и лнр