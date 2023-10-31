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Украинские военные пожаловались на враждебность жителей Константиновки - РИА Новости, 31.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:47 31.10.2023 (обновлено: 16:48 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/konstantinovka-1906459328.html
Украинские военные пожаловались на враждебность жителей Константиновки
Украинские военные пожаловались на враждебность жителей Константиновки - РИА Новости, 31.10.2023
Украинские военные пожаловались на враждебность жителей Константиновки
Многие жители подконтрольного Киеву города Константиновки и его окрестностей враждебно относятся к украинским военнослужащим, пишет американское издание Daily... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T15:47
2023-10-31T16:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
россия
константиновка
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Многие жители подконтрольного Киеву города Константиновки и его окрестностей враждебно относятся к украинским военнослужащим, пишет американское издание Daily Beast со ссылкой на врача из 3-й штурмовой бригады ВСУ. Во время пребывания в Константиновке собеседник журнала признался, что местные жители воспринимают бойцов ВСУ как врагов. "Слишком много людей здесь ждут россиян", — сказал военный. По его словам, однажды он увидел вблизи военной базы мирного жителя, который снимал солдат на телефон, и чуть не выстрелил ему в лицо.Константиновка расположена в Краматорском районе, на подконтрольной киевскому режиму части территории ДНР, в 55 километрах к северу от Донецка. Это важный железнодорожный узел.
https://ria.ru/20230922/ukraina-1897949616.html
донецкая народная республика
украина
россия
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, константиновка, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Константиновка, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские военные пожаловались на враждебность жителей Константиновки

Daily Beast: многие жители Константиновки считают украинских военных врагами

© AFP 2023 / ARIS MESSINISДорога недалеко от Константиновки, ДНР
Дорога недалеко от Константиновки, ДНР - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AFP 2023 / ARIS MESSINIS
Дорога недалеко от Константиновки, ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Многие жители подконтрольного Киеву города Константиновки и его окрестностей враждебно относятся к украинским военнослужащим, пишет американское издание Daily Beast со ссылкой на врача из 3-й штурмовой бригады ВСУ.
Во время пребывания в Константиновке собеседник журнала признался, что местные жители воспринимают бойцов ВСУ как врагов.
"Слишком много людей здесь ждут россиян", — сказал военный.
По его словам, однажды он увидел вблизи военной базы мирного жителя, который снимал солдат на телефон, и чуть не выстрелил ему в лицо.
Константиновка расположена в Краматорском районе, на подконтрольной киевскому режиму части территории ДНР, в 55 километрах к северу от Донецка. Это важный железнодорожный узел.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияКонстантиновкаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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