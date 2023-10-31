https://ria.ru/20231031/konflikt-1906559039.html

Высокопоставленный чиновник ушел из ООН из-за позиции по конфликту в Газе

Высокопоставленный чиновник ушел из ООН из-за позиции по конфликту в Газе - РИА Новости, 31.10.2023

Высокопоставленный чиновник ушел из ООН из-за позиции по конфликту в Газе

Директор нью-йоркского офиса Верховного комиссара ООН по правам человека Крэйг Мохибер уволился из-за подхода ООН к палестино-израильскому урегулированию,... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T23:12

2023-10-31T23:12

2023-10-31T23:13

в мире

израиль

палестина

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901417470_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a410ef91215c019b07faa38f7bbf6019.jpg

ООН, 31 окт - РИА Новости. Директор нью-йоркского офиса Верховного комиссара ООН по правам человека Крэйг Мохибер уволился из-за подхода ООН к палестино-израильскому урегулированию, следует из его письма, с которым удалось ознакомиться РИА Новости. "Мы видим, как геноцид разворачивается на наших глазах, а Организация, которой мы служим, оказалась неспособной остановить его", - пишет Мохибер в письме от 28 октября Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку. "Это хрестоматийный случай геноцида. Европейский, этно-националистский, поселенческо-колониальный проект в Палестине вступил в свою последнюю фазу в целях ускоренного уничтожения последних остатков коренной палестинской жизни в Палестине", - отмечает чиновник. По его словам, правительства США, Великобритании и множества стран Европы являются "полными соучастниками ужасного нападения". Как указывает Мохибер, эти правительства "не только отказываются соблюдать свои обязательства по соблюдению Женевских конвенций, но также по сути активно снабжают оружием это нападение, оказывают экономическую и разведывательную поддержку, осуществляют политическое и дипломатическое прикрытие для зверств Израиля". При этом глава офиса предлагает ООН осуществить 10 пунктов по палестино-израильского конфликту: например, предлагается "поддержать создание единого, демократичного, светского государства на всей территории исторической Палестины с равными правами для христиан, мусульман, евреев, а следовательно, подержать демонтаж глубоко расистского, поселенческо-колониального проекта, положить конец апартеиду". Кроме того, Мохибер предлагает ооновцам настоять на праве выплаты полной компенсации палестинцам, проживающим ныне на оккупированной территории, в Ливане, Иордании, Сирии. Он призывает добиваться развертывания ооновских сил по защите с устойчивым правом на охрану мирных граждан. "Мы должны выступать за уничтожение и вывоз масштабных арсеналов Израиля с ядерным, химическим и биологическим оружием", - пишет Мохибер. "Мы должны осознать, что США и другие западные державы не являются по сути заслуживающими доверия посредниками, а скорее, являются сторонами конфликта, которые являются соучастниками Израиля в нарушении прав палестинцев, и мы должны взаимодействовать к ними соответствующим образом", - говорится в письме. В Управлении Верховного комиссара по правам человека ООН прокомментировали письмо своего бывшего сотрудника. "Сотрудник нью-йоркского офиса Крэйг Мохибер проинформировал ООН в марте 2023 года о своем предстоящем выходе на пенсию. Мнения, изложенные в опубликованном сегодня письме, являются личным мнением сотрудника, выход на пенсию которого вступает в силу завтра. Позиция Офиса в отношении тяжелой ситуации на оккупированных палестинских территориях и в Израиле отражена в наших публичных докладах и заявлениях", - сказано в комментарии. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231030/palestina-1906305434.html

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

израиль

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году