"Колыбель демократии". Эрдоган раскритиковал сторонников конфликта в Газе
Эрдоган раскритиковал страны, поддерживающие бойню и нарушения прав в Газе
© AP Photo / Fatima ShbairДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
© AP Photo / Fatima Shbair
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
АНКАРА, 31 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страны, называющие себя колыбелью демократии и прав человека, открыто поддерживают бойню в секторе Газа, по его словам, Израиль "утратил государственный разум" и должен быть остановлен как можно скорее.
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"Мы считаем, что Израиль, который, похоже, полностью утратил государственный разум и действует, как некая организация, должен быть остановлен как можно скорее", - сказал турецкий лидер, выступая с обращением к нации после заседания кабинета министров.
По его словам, в результате прямых атак Израиля на гражданское население на данный момент погибли 8500 палестинцев, в основном младенцы, дети и женщины.
"Значительная часть зданий в Газе разрушена или уничтожена. Жители Газы, у которых три недели назад были отключены электричество, вода, топливо и продукты питания, гибнут от голода и сильных бомбардировок. К сожалению, страны, называющие себя колыбелью демократии и прав человека, открыто поддерживают эту бойню… Мы будем защищать права невинных людей в Газе на всех площадках до конца", - подчеркнул он.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.