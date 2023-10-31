https://ria.ru/20231031/kokain-1906467550.html

Полиция Испании обнаружила 720 килограммов кокаина среди металлолома

Полиция Испании обнаружила 720 килограммов кокаина среди металлолома - РИА Новости, 31.10.2023

Полиция Испании обнаружила 720 килограммов кокаина среди металлолома

Полиция Испании сообщила об обнаружении более 700 килограммов кокаина, спрятанного среди металлолома. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T16:30

2023-10-31T16:30

2023-10-31T16:30

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испания

коста-рика

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Полиция Испании сообщила об обнаружении более 700 килограммов кокаина, спрятанного среди металлолома. "Изъято 720 килограммов кокаина в контейнере, прибывшем из Коста-Рики. Наркотики были спрятаны в алюминиевом саркофаге, который находился внутри контейнера среди 19 тонн металлолома", - говорится в публикации полиции в соцсети X. Отмечается, что полиция задержала восемь человек.

https://ria.ru/20230930/kokain-1899646381.html

испания

коста-рика

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в мире, испания, коста-рика