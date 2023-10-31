В Газе были убиты или ранены более десяти тысяч детей, сообщила ООН

ЖЕНЕВА, 31 окт — РИА Новости. За три недели с начала обострения конфликта в секторе Газа убиты или ранены более 10 тысяч детей, заявили пресс-секретарь Детского фонда ООН Джеймс Элдер и представитель Управления по координации гуманитарных вопросов (УГКВ) Йенс Лаерке на совместном брифинге в Женеве."Это число значительно увеличивается с каждым днем. Газа превратилась в кладбище для детей. Это сущий ад для всех остальных. И все же угрозы детям выходят за рамки бомб и минометов", — сказал Элдер.По данным Детского фонда ООН, убиты 3450 детей, еще 940 числятся пропавшими без вести.Организация также напомнила, что половина из 2,3 миллиона жителей Газы моложе 18 лет. Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, около 18 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 250 человек.
Родители с детьми у разрушенного в результате обстрела здания в секторе Газа
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 31 окт — РИА Новости. За три недели с начала обострения конфликта в секторе Газа убиты или ранены более 10 тысяч детей, заявили пресс-секретарь Детского фонда ООН Джеймс Элдер и представитель Управления по координации гуманитарных вопросов (УГКВ) Йенс Лаерке на совместном брифинге в Женеве.
"Это число значительно увеличивается с каждым днем. Газа превратилась в кладбище для детей. Это сущий ад для всех остальных. И все же угрозы детям выходят за рамки бомб и минометов", — сказал Элдер.
По данным Детского фонда ООН, убиты 3450 детей, еще 940 числятся пропавшими без вести.
Организация также напомнила, что половина из 2,3 миллиона жителей Газы моложе 18 лет.
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
20 октября, 08:00
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, около 18 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 250 человек.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.