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В Газе были убиты или ранены более десяти тысяч детей, сообщила ООН

В Газе были убиты или ранены более десяти тысяч детей, сообщила ООН - РИА Новости, 31.10.2023

В Газе были убиты или ранены более десяти тысяч детей, сообщила ООН

За три недели с начала обострения конфликта в секторе Газа убиты или ранены более 10 тысяч детей, заявили пресс-секретарь Детского фонда ООН Джеймс Элдер и... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T16:18

2023-10-31T16:18

2023-10-31T16:44

в мире

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россия

женева (город)

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЖЕНЕВА, 31 окт — РИА Новости. За три недели с начала обострения конфликта в секторе Газа убиты или ранены более 10 тысяч детей, заявили пресс-секретарь Детского фонда ООН Джеймс Элдер и представитель Управления по координации гуманитарных вопросов (УГКВ) Йенс Лаерке на совместном брифинге в Женеве."Это число значительно увеличивается с каждым днем. Газа превратилась в кладбище для детей. Это сущий ад для всех остальных. И все же угрозы детям выходят за рамки бомб и минометов", — сказал Элдер.По данным Детского фонда ООН, убиты 3450 детей, еще 940 числятся пропавшими без вести.Организация также напомнила, что половина из 2,3 миллиона жителей Газы моложе 18 лет. Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, около 18 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 250 человек.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

израиль

россия

женева (город)

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в мире, израиль, россия, женева (город), владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году