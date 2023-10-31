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В Газе были убиты или ранены более десяти тысяч детей, сообщила ООН - РИА Новости, 31.10.2023
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16:18 31.10.2023 (обновлено: 16:44 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/kladbische-1906463917.html
В Газе были убиты или ранены более десяти тысяч детей, сообщила ООН
В Газе были убиты или ранены более десяти тысяч детей, сообщила ООН - РИА Новости, 31.10.2023
В Газе были убиты или ранены более десяти тысяч детей, сообщила ООН
За три недели с начала обострения конфликта в секторе Газа убиты или ранены более 10 тысяч детей, заявили пресс-секретарь Детского фонда ООН Джеймс Элдер и... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T16:18
2023-10-31T16:44
в мире
израиль
россия
женева (город)
владимир путин
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ЖЕНЕВА, 31 окт — РИА Новости. За три недели с начала обострения конфликта в секторе Газа убиты или ранены более 10 тысяч детей, заявили пресс-секретарь Детского фонда ООН Джеймс Элдер и представитель Управления по координации гуманитарных вопросов (УГКВ) Йенс Лаерке на совместном брифинге в Женеве."Это число значительно увеличивается с каждым днем. Газа превратилась в кладбище для детей. Это сущий ад для всех остальных. И все же угрозы детям выходят за рамки бомб и минометов", — сказал Элдер.По данным Детского фонда ООН, убиты 3450 детей, еще 940 числятся пропавшими без вести.Организация также напомнила, что половина из 2,3 миллиона жителей Газы моложе 18 лет. Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, около 18 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 250 человек.
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
израиль
россия
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в мире, израиль, россия, женева (город), владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Женева (город), Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Газе были убиты или ранены более десяти тысяч детей, сообщила ООН

ООН: Газа превратилась в кладбище для детей, более 10 тысяч убиты или ранены

© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDРодители с детьми у разрушенного в результате обстрела здания в секторе Газа
Родители с детьми у разрушенного в результате обстрела здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
Родители с детьми у разрушенного в результате обстрела здания в секторе Газа
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 31 окт — РИА Новости. За три недели с начала обострения конфликта в секторе Газа убиты или ранены более 10 тысяч детей, заявили пресс-секретарь Детского фонда ООН Джеймс Элдер и представитель Управления по координации гуманитарных вопросов (УГКВ) Йенс Лаерке на совместном брифинге в Женеве.
"Это число значительно увеличивается с каждым днем. Газа превратилась в кладбище для детей. Это сущий ад для всех остальных. И все же угрозы детям выходят за рамки бомб и минометов", — сказал Элдер.
По данным Детского фонда ООН, убиты 3450 детей, еще 940 числятся пропавшими без вести.
Организация также напомнила, что половина из 2,3 миллиона жителей Газы моложе 18 лет.
Последствия удара по больнице в секторе Газа
© AP Photo / Abed Khaled

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

Тела погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8
© AFP 2023 / Mahmud Turkia

Большинство из них — женщины и дети.

Протесты в Триполи после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8
© AFP 2023 / Joseph Eid

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

Протесты в Аккаре (Ливан) после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8
© AP Photo / Emrah Gurel

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

Протесты в Стамбуле после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8
© AP Photo / STR

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

Протесты в Марокко после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8
© AFP 2023 / Nemer Dawood

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

Родственники погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
20 октября, 08:00
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, около 18 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 250 человек.
 
В миреИзраильРоссияЖенева (город)Владимир ПутинООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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