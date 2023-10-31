https://ria.ru/20231031/kirgiziya-1906345388.html

В Киргизии откроют три ресурсных центра изучения русского языка

В Киргизии откроют три ресурсных центра изучения русского языка - РИА Новости, 31.10.2023

В Киргизии откроют три ресурсных центра изучения русского языка

Три ресурсных центра изучения русского языка в ближайшее время начнут свою работу в Киргизии, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T09:31

2023-10-31T09:31

2023-10-31T09:31

в мире

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киргизия

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федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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БИШКЕК, 31 окт - РИА Новости. Три ресурсных центра изучения русского языка в ближайшее время начнут свою работу в Киргизии, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе представительства Россотрудничества в Бишкеке. "При поддержке Россотрудничества в Кыргызстане созданы и оснащены три ресурсных центра изучения русского языка… Первый центр будет открыт в Чуйской областной библиотеке 2 ноября", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, также центры откроются в Нарынском и Таласском государственных университетах. "Речь идет о новых современных образовательных пространствах, где можно будет изучать русский язык, знакомиться с культурой России и Кыргызстана, проводить творческие встречи и дискуссии", - уточнили в пресс-службе. Сообщается, что Россотрудничество оснащает центры учебной мебелью, плазменным телевизорами, снабжает литературой. Ремонт в помещениях проводится в Канте при поддержке фонда "Русский мир", в Таласе при поддержке компании "Альянс Алтын", в Нарыне университет предоставляет готовое помещение. "Рассчитываем, что создание центров позволит значительно улучшить возможности для изучения русского языка, повысит доступность качественной учебной художественной литературы, сами центры станут местом притяжения для молодежи и всех, кто интересуется русским языком, Россией, возможностями образования в России. Центры будут открыты не только для студентов, но и для других жителей Нарына, Таласа и Канта", - приводит слова заместителя руководителя Россотрудничества Павла Шевцова пресс-служба.

https://ria.ru/20231030/mongoliya-1906134783.html

https://ria.ru/20231029/kishinev-1906047289.html

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в мире, россия, киргизия, бишкек, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)