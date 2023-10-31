https://ria.ru/20231031/khezbolla-1906554727.html

Соцсеть Х заблокировала аккаунт движения "Хезболла"

Соцсеть Х заблокировала аккаунт движения "Хезболла" - РИА Новости, 31.10.2023

Соцсеть Х заблокировала аккаунт движения "Хезболла"

Соцсеть Х заблокировала аккаунт ливанского движения "Хезболлах", сославшись на нарушения политики в отношении угроз насилия, сообщает издание Jerusalem Post. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T22:35

2023-10-31T22:35

2023-10-31T22:35

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

илон маск

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Соцсеть Х заблокировала аккаунт ливанского движения "Хезболлах", сославшись на нарушения политики в отношении угроз насилия, сообщает издание Jerusalem Post. "X приостановила его работу, сославшись на нарушения его политики в отношении угроз насилия", - сообщает издание. Отмечается, что об этом стало известно обозревателю издания и бывшему заместителю директора по связям с общественностью премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Михаэлю Фройнду. Сообщение о блокировке последовало за тем, как Фройнд написал пост, отметив владельца соцсети Х американского предпринимателя Илона Маска, в котором задал вопрос, почему у "Хезболлах" есть учетная запись при том, что правительство США признало движение иностранной террористической организацией. Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного Минздрава, превысило 8,5 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, илон маск, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас