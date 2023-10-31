https://ria.ru/20231031/kherson-1906558138.html

В подконтрольном Киеву Херсоне переименовали улицы, связанные с Россией

В подконтрольном Киеву Херсоне переименовали улицы, связанные с Россией - РИА Новости, 31.10.2023

В подконтрольном Киеву Херсоне переименовали улицы, связанные с Россией

Власти подконтрольного Киеву города Херсона переименовали четыре улицы, названия которых, по их мнению, связаны с Россией, сообщает министерство внутренних дел... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T23:07

2023-10-31T23:07

2023-10-31T23:07

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Власти подконтрольного Киеву города Херсона переименовали четыре улицы, названия которых, по их мнению, связаны с Россией, сообщает министерство внутренних дел Украины в Telegram-канале. "В Херсоне четыре улицы переименовали в честь погибших… полицейских", - говорится в сообщении. По данным МВД, улицу имени русского писателя Льва Толстого переименовали в улицу Романа Набегова. Имя Руслана Сторчеуса будет носить улица, которая была названа в честь русского поэта Алексея Кольцова. Переулок Смоленский, названный в честь российского города Смоленск, переименован на переулок имени Влада Ковалева. А улица Молодогвардейская, носившая название в честь советской подпольной антифашистской комсомольской организации "Молодая гвардия", теперь названа именем Андрея Тарчинского. Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц и объектов началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

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