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В подконтрольном Киеву Херсоне переименовали улицы, связанные с Россией - РИА Новости, 31.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:07 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/kherson-1906558138.html
В подконтрольном Киеву Херсоне переименовали улицы, связанные с Россией
В подконтрольном Киеву Херсоне переименовали улицы, связанные с Россией - РИА Новости, 31.10.2023
В подконтрольном Киеву Херсоне переименовали улицы, связанные с Россией
Власти подконтрольного Киеву города Херсона переименовали четыре улицы, названия которых, по их мнению, связаны с Россией, сообщает министерство внутренних дел... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T23:07
2023-10-31T23:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсон
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Власти подконтрольного Киеву города Херсона переименовали четыре улицы, названия которых, по их мнению, связаны с Россией, сообщает министерство внутренних дел Украины в Telegram-канале. "В Херсоне четыре улицы переименовали в честь погибших… полицейских", - говорится в сообщении. По данным МВД, улицу имени русского писателя Льва Толстого переименовали в улицу Романа Набегова. Имя Руслана Сторчеуса будет носить улица, которая была названа в честь русского поэта Алексея Кольцова. Переулок Смоленский, названный в честь российского города Смоленск, переименован на переулок имени Влада Ковалева. А улица Молодогвардейская, носившая название в честь советской подпольной антифашистской комсомольской организации "Молодая гвардия", теперь названа именем Андрея Тарчинского. Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц и объектов началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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в мире, украина, херсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Херсон
В подконтрольном Киеву Херсоне переименовали улицы, связанные с Россией

В подконтрольном Киеву Херсоне переименовали улицу Льва Толстого

© РИА Новости / РИА Новости Крым | Перейти в медиабанкНабережная реки Днепр в Херсоне
Набережная реки Днепр в Херсоне - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / РИА Новости Крым
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Набережная реки Днепр в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Власти подконтрольного Киеву города Херсона переименовали четыре улицы, названия которых, по их мнению, связаны с Россией, сообщает министерство внутренних дел Украины в Telegram-канале.
"В Херсоне четыре улицы переименовали в честь погибших… полицейских", - говорится в сообщении.
По данным МВД, улицу имени русского писателя Льва Толстого переименовали в улицу Романа Набегова. Имя Руслана Сторчеуса будет носить улица, которая была названа в честь русского поэта Алексея Кольцова. Переулок Смоленский, названный в честь российского города Смоленск, переименован на переулок имени Влада Ковалева. А улица Молодогвардейская, носившая название в честь советской подпольной антифашистской комсомольской организации "Молодая гвардия", теперь названа именем Андрея Тарчинского.
Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц и объектов началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Повседневная жизнь в Херсоне - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Киевские власти переименовали в Херсоне улицы, связанные с Россией
16 октября, 16:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХерсон
 
 
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