https://ria.ru/20231031/khelouin-1906505725.html

Священники напомнили о настоящем смысле Хэллоуина

Священники напомнили о настоящем смысле Хэллоуина - РИА Новости, 31.10.2023

Священники напомнили о настоящем смысле Хэллоуина

Канун Дня всех святых в западной традиции, известный также как Хэллоуин, должен был заменить языческое торжество в честь окончания сбора урожая и наступления... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T18:38

2023-10-31T18:38

2023-10-31T18:38

религия

хэллоуин

религия

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Канун Дня всех святых в западной традиции, известный также как Хэллоуин, должен был заменить языческое торжество в честь окончания сбора урожая и наступления зимы, но со временем языческая составляющая снова вышла на первый план, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, православный священник Антоний Борисов.Хэллоуин приходится на 31 октября, этот светский праздник очень распространен в мире, однако заслужил неоднозначную репутацию из-за атрибутики, связанной с нечистой силой. Хэллоуин - первоначально кельтский дохристианский праздник, после в Римско-католической церкви в этот день стали отмечать навечерие (канун) Дня всех святых (от англ. All Hallows Eve). День всех святых приходится на 1 ноября соответственно.Как отметил Борисов, праздник Хэллоуин, пришедший в Россию из западной культуры, вызывает множество споров. По его мнению, "главной причиной неприязни в отношении Хэллоуина является не столько его внешняя атрибутика (карнавальные костюмы, вызывающее поведение, подражание мертвецам и злобным персонажам), сколько - предельное внимание и даже поклонение чему-то темному, оккультному и даже сатанинскому".Он отметил, что Хэллоуин не всегда был таким. "Само слово переводится на русский как "вечер всех святых". Праздник был установлен во второй половине первого тысячелетия с благословения римских епископов, находившихся еще в общении с православием. Вечер памяти всех христианских святых должен был заместить собой языческое торжество в честь окончания сбора урожая и наступления зимы - темного времени года, когда главенствуют темные силы и их нужно "задобрить". Чем-то эта история напоминает наши святочные гуляния", - пояснил священник.Однако к XX веку, продолжил он, христианский смысл праздника стал уходить на второй план, а "изначальная языческая составляющая Хэллоуина стала приобретать главенствующее положение", а сам праздник "стал обрастать коммерческой составляющей". Так, например, традиция наряжаться мертвецом или нечистью появилась, как отметил Борисов, только в XX веке."Хэллоуин - безусловно, чуждая нашей культуре традиция. Но, к сожалению, это данность. Нужно использовать имеющийся в обществе интерес в миссионерских целях. Если смерть и тьма являются объектами, которые воспевает Хэллоуин, то Церковь вполне может без занудства и с любовью представить свой взгляд на человека и всё то, что волнует современное общество. Например, говорить с людьми о христианском понимании смерти, природы святости, опасности греха и, самое главное, - о подвиге Христа Спасителя, который победил смерть и власть тьмы", - заключил собеседник агентства.В свою очередь, генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов рассказал агентству, что "зловещая" репутация Хэллоуина сильно преувеличена."Репутация Хэлоуина как "праздника зла" сильно преувеличена. Для большинства людей по всему миру это просто светский карнавал. Достаточно посмотреть на рейтинг самых популярных костюмов в этом году, который повторяет рейтинг кинофильмов: Барби, Оппенгеймер, Спайдермен и другие супергерои. Обязательно присутствуют и герои (такие как монстр Франкенштейна или Дарт Вейдер) литературы и фильмов ужасов, где все построено на том, что некто представляется нам олицетворением зла, но на самом деле оказывается страдающей душой, которая отзывается на проявление любви и сострадания. Это помогает нам помнить о том, что многие люди, которые кажутся нам злыми, на самом деле - отражение нашей собственной позиции по отношению к ним", - рассказал он РИА Новости.Вместе с тем эта ночь напоминает и о "сверхъестественном зле", контакт с которым, по его словам, разрушителен для человека."Помимо того, что можно назвать естественным злом - старение, болезни, несчастные случаи, природные катастрофы, - существует и сверхъестественное личностное зло, которое мы называем дьяволом и бесами. Обычно мы не входим в прямой контакт с этими силами, но сталкиваемся с последствиями их деятельности в себе и других - прежде всего, иррациональной склонностью ко лжи и насилию и отвращением к истине и добру. Если же происходит прямой контакт, он обычно оказывается очень пугающим и разрушительным", - заявил священник.

https://ria.ru/20231031/khellouin-1906381997.html

https://ria.ru/20231030/chita-1906153669.html

https://ria.ru/20231028/frantsiya-1905865643.html

https://ria.ru/20231027/shkola-1905579265.html

https://ria.ru/20231031/kinolog-1906322616.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

хэллоуин, религия