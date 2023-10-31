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Троллейбусный парк в Кемерово полностью обновят весной 2024 года - РИА Новости, 31.10.2023
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14:25 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/kemerovo-1906429304.html
Троллейбусный парк в Кемерово полностью обновят весной 2024 года
Троллейбусный парк в Кемерово полностью обновят весной 2024 года - РИА Новости, 31.10.2023
Троллейбусный парк в Кемерово полностью обновят весной 2024 года
Троллейбусный парк в Кемерово полностью обновят весной 2024 года, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:25
2023-10-31T14:25
кемерово
сергей цивилев
федеральная пассажирская компания
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 31 окт - РИА Новости. Троллейбусный парк в Кемерово полностью обновят весной 2024 года, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "Чуть больше месяца назад мы уже дали старт движению 10 троллейбусов нового поколения в Кемерове. Планируем закупить еще 50 современных транспортных средств и к марту полностью обновить троллейбусный парк. Это важно для жителей, есть обращения в соцсетях по поводу состояния этого вида транспорта в городе", - цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Уточняется, что по решению губернатора из областного бюджета выделено дополнительно около 1,8 миллиарда рублей на обновление троллейбусного парка в Кемерово. Еще около 200 миллионов будет направлено из городского бюджета. Первые десять новых троллейбусов "Адмирал", в запуске которых принимал участие губернатор Сергей Цивилев, уже работают на маршрутах № 1 и № 15. Такие современные низкопольные троллейбусы с увеличенным автономным ходом могут преодолевать без подключения к контактной сети до 20 километров, в зависимости от дорожных и погодных условий, а также перевозимого веса. Отмечается, что это позволило продлить троллейбусный маршрут №15 почти на 3 километра с ФПК до Южного. Новые машины оснащены валидаторами, видеонаблюдением, разъемами для зарядки мобильных гаджетов, системами климат-контроля, дополнительной подсветкой накопительных площадок. Для удобства пассажиров есть три широких дверных проема. Каждый троллейбус рассчитан на 85 человек, имеет 34 посадочных места. К новому закупаемому транспорту будут те же требования.
https://ria.ru/20231023/tomografiya-1904707097.html
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кемерово, сергей цивилев, федеральная пассажирская компания, кемеровская область
Кемерово, Сергей Цивилев, Федеральная пассажирская компания, Кемеровская область

Троллейбусный парк в Кемерово полностью обновят весной 2024 года

© РИА Новости / Б. Коробейников | Перейти в медиабанкКемерово
Кемерово - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Б. Коробейников
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КЕМЕРОВО, 31 окт - РИА Новости. Троллейбусный парк в Кемерово полностью обновят весной 2024 года, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
«
"Чуть больше месяца назад мы уже дали старт движению 10 троллейбусов нового поколения в Кемерове. Планируем закупить еще 50 современных транспортных средств и к марту полностью обновить троллейбусный парк. Это важно для жителей, есть обращения в соцсетях по поводу состояния этого вида транспорта в городе", - цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
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Уточняется, что по решению губернатора из областного бюджета выделено дополнительно около 1,8 миллиарда рублей на обновление троллейбусного парка в Кемерово. Еще около 200 миллионов будет направлено из городского бюджета.
Первые десять новых троллейбусов "Адмирал", в запуске которых принимал участие губернатор Сергей Цивилев, уже работают на маршрутах № 1 и № 15.
Такие современные низкопольные троллейбусы с увеличенным автономным ходом могут преодолевать без подключения к контактной сети до 20 километров, в зависимости от дорожных и погодных условий, а также перевозимого веса. Отмечается, что это позволило продлить троллейбусный маршрут №15 почти на 3 километра с ФПК до Южного.
Новые машины оснащены валидаторами, видеонаблюдением, разъемами для зарядки мобильных гаджетов, системами климат-контроля, дополнительной подсветкой накопительных площадок. Для удобства пассажиров есть три широких дверных проема. Каждый троллейбус рассчитан на 85 человек, имеет 34 посадочных места. К новому закупаемому транспорту будут те же требования.
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КемеровоСергей ЦивилевФедеральная пассажирская компанияКемеровская область
 
 
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