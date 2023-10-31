https://ria.ru/20231031/kemerovo-1906429304.html

Троллейбусный парк в Кемерово полностью обновят весной 2024 года

Троллейбусный парк в Кемерово полностью обновят весной 2024 года - РИА Новости, 31.10.2023

Троллейбусный парк в Кемерово полностью обновят весной 2024 года

Троллейбусный парк в Кемерово полностью обновят весной 2024 года, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T14:25

2023-10-31T14:25

2023-10-31T14:25

кемерово

сергей цивилев

федеральная пассажирская компания

кемеровская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149990/15/1499901574_0:314:5184:3230_1920x0_80_0_0_9407a792e3c2fa39981703a9c36794e4.jpg

КЕМЕРОВО, 31 окт - РИА Новости. Троллейбусный парк в Кемерово полностью обновят весной 2024 года, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "Чуть больше месяца назад мы уже дали старт движению 10 троллейбусов нового поколения в Кемерове. Планируем закупить еще 50 современных транспортных средств и к марту полностью обновить троллейбусный парк. Это важно для жителей, есть обращения в соцсетях по поводу состояния этого вида транспорта в городе", - цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Уточняется, что по решению губернатора из областного бюджета выделено дополнительно около 1,8 миллиарда рублей на обновление троллейбусного парка в Кемерово. Еще около 200 миллионов будет направлено из городского бюджета. Первые десять новых троллейбусов "Адмирал", в запуске которых принимал участие губернатор Сергей Цивилев, уже работают на маршрутах № 1 и № 15. Такие современные низкопольные троллейбусы с увеличенным автономным ходом могут преодолевать без подключения к контактной сети до 20 километров, в зависимости от дорожных и погодных условий, а также перевозимого веса. Отмечается, что это позволило продлить троллейбусный маршрут №15 почти на 3 километра с ФПК до Южного. Новые машины оснащены валидаторами, видеонаблюдением, разъемами для зарядки мобильных гаджетов, системами климат-контроля, дополнительной подсветкой накопительных площадок. Для удобства пассажиров есть три широких дверных проема. Каждый троллейбус рассчитан на 85 человек, имеет 34 посадочных места. К новому закупаемому транспорту будут те же требования.

https://ria.ru/20231023/tomografiya-1904707097.html

https://ria.ru/20231020/kuzbass-1904152490.html

кемерово

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кемерово, сергей цивилев, федеральная пассажирская компания, кемеровская область