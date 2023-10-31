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Эндокринологический центр для лечения сахарного диабета появится в КЧР - РИА Новости, 31.10.2023
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Карачаево-Черкесская Республика
 
14:15 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/kchr-1906425968.html
Эндокринологический центр для лечения сахарного диабета появится в КЧР
Эндокринологический центр для лечения сахарного диабета появится в КЧР - РИА Новости, 31.10.2023
Эндокринологический центр для лечения сахарного диабета появится в КЧР
В Карачаево-Черкесии будет создан региональный эндокринологический центр с кабинетами "Диабетическая стопа" и офтальмопатии с лазерной операционной для оказания РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:15
2023-10-31T14:15
карачаево-черкесская республика
черкесск
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 31 окт - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии будет создан региональный эндокринологический центр с кабинетами "Диабетическая стопа" и офтальмопатии с лазерной операционной для оказания высококвалифицированной помощи гражданам с сахарным диабетом, сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем телеграм-канале. Новый центр будет действовать в столице региона Черкесске на базе республиканского эндокринологического диспансера. Темрезов добавил, что необходимая медицинская помощь станет доступнее и для жителей сельской местности: поликлиники центральных районных больниц оснастят лабораторным оборудованием для обследования пациентов с сахарным диабетом. "Также для граждан с этим заболеванием начнут функционировать шесть межтерриториальных школ. Создание такого рода школ планируется также в республиканской больнице, эндокринологическом диспансере и в детской больнице", - написал Темрезов. Глава региона подчеркнул, что все это станет возможным благодаря федеральному проекту "Борьба с сахарным диабетом", разработанному по поручению президента России Владимира Путина. Благодаря этой поддержке, по словам главы региона, медицинские учреждения республики смогут не только эффективнее лечить заболевание, но и получат возможность определять его на ранней стадии, а также проводить профилактику.
https://ria.ru/20231026/gazifikatsiya-1905467126.html
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черкесск, рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Рашид Темрезов

Эндокринологический центр для лечения сахарного диабета появится в КЧР

© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР Глава КЧР Рашид Темрезов
 Глава КЧР Рашид Темрезов
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Глава КЧР Рашид Темрезов
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 31 окт - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии будет создан региональный эндокринологический центр с кабинетами "Диабетическая стопа" и офтальмопатии с лазерной операционной для оказания высококвалифицированной помощи гражданам с сахарным диабетом, сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем телеграм-канале.
Новый центр будет действовать в столице региона Черкесске на базе республиканского эндокринологического диспансера.
Глава КЧР Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
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Темрезов добавил, что необходимая медицинская помощь станет доступнее и для жителей сельской местности: поликлиники центральных районных больниц оснастят лабораторным оборудованием для обследования пациентов с сахарным диабетом.
"Также для граждан с этим заболеванием начнут функционировать шесть межтерриториальных школ. Создание такого рода школ планируется также в республиканской больнице, эндокринологическом диспансере и в детской больнице", - написал Темрезов.
Глава региона подчеркнул, что все это станет возможным благодаря федеральному проекту "Борьба с сахарным диабетом", разработанному по поручению президента России Владимира Путина.
Благодаря этой поддержке, по словам главы региона, медицинские учреждения республики смогут не только эффективнее лечить заболевание, но и получат возможность определять его на ранней стадии, а также проводить профилактику.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаЧеркесскРашид Темрезов
 
 
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