https://ria.ru/20231031/kchr-1906425968.html

Эндокринологический центр для лечения сахарного диабета появится в КЧР

Эндокринологический центр для лечения сахарного диабета появится в КЧР - РИА Новости, 31.10.2023

Эндокринологический центр для лечения сахарного диабета появится в КЧР

В Карачаево-Черкесии будет создан региональный эндокринологический центр с кабинетами "Диабетическая стопа" и офтальмопатии с лазерной операционной для оказания РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T14:15

2023-10-31T14:15

2023-10-31T14:15

карачаево-черкесская республика

черкесск

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 31 окт - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии будет создан региональный эндокринологический центр с кабинетами "Диабетическая стопа" и офтальмопатии с лазерной операционной для оказания высококвалифицированной помощи гражданам с сахарным диабетом, сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем телеграм-канале. Новый центр будет действовать в столице региона Черкесске на базе республиканского эндокринологического диспансера. Темрезов добавил, что необходимая медицинская помощь станет доступнее и для жителей сельской местности: поликлиники центральных районных больниц оснастят лабораторным оборудованием для обследования пациентов с сахарным диабетом. "Также для граждан с этим заболеванием начнут функционировать шесть межтерриториальных школ. Создание такого рода школ планируется также в республиканской больнице, эндокринологическом диспансере и в детской больнице", - написал Темрезов. Глава региона подчеркнул, что все это станет возможным благодаря федеральному проекту "Борьба с сахарным диабетом", разработанному по поручению президента России Владимира Путина. Благодаря этой поддержке, по словам главы региона, медицинские учреждения республики смогут не только эффективнее лечить заболевание, но и получат возможность определять его на ранней стадии, а также проводить профилактику.

https://ria.ru/20231026/gazifikatsiya-1905467126.html

черкесск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

черкесск, рашид темрезов