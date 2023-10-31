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Кадыров посоветовал устроившим беспорядки в Махачкале отправиться на СВО - РИА Новости, 31.10.2023
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00:41 31.10.2023 (обновлено: 00:47 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/kadyrov-1906313190.html
Кадыров посоветовал устроившим беспорядки в Махачкале отправиться на СВО
Кадыров посоветовал устроившим беспорядки в Махачкале отправиться на СВО - РИА Новости, 31.10.2023
Кадыров посоветовал устроившим беспорядки в Махачкале отправиться на СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале посоветовал тем, кто устроил беспорядки в Дагестане в воскресенье, направлять силы в "нужное русло" - на... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T00:41
2023-10-31T00:47
махачкала
беспорядки в аэропорту махачкалы
рамзан кадыров
общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале посоветовал тем, кто устроил беспорядки в Дагестане в воскресенье, направлять силы в "нужное русло" - на Украину. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны. "Если есть такое рвение и желание расправиться с врагом, я только приветствую! Но нужно его направлять в нужное русло - на Украину. Вот там те же самые силы, настоящие сатанисты, фашисты и слуги иблиса, поддерживающие убийства палестинцев", - написал Кадыров. Он посоветовал молодежи думать, "перед тем как что-то совершать подобное". Глава Чечни подчеркнул, что спонтанные поступки ни к чему хорошему не приводят.
https://ria.ru/20231026/chechnya-1905420044.html
https://ria.ru/20231030/provokatsiya-1906304611.html
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махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы, рамзан кадыров, общество
Махачкала, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Рамзан Кадыров, Общество
Кадыров посоветовал устроившим беспорядки в Махачкале отправиться на СВО

Кадыров: устроившим беспорядки в Махачкале надо направить силы на Украину

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале посоветовал тем, кто устроил беспорядки в Дагестане в воскресенье, направлять силы в "нужное русло" - на Украину.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны.
Воины подразделения ОМОНа АХМАТ-1 Управления Росгвардии по Чеченской Республике, отправляющиеся в зону СВО. 26 октября 2023
Кадыров сообщил об отправке элитного подразделения чеченского ОМОНа на СВО
26 октября, 15:46
"Если есть такое рвение и желание расправиться с врагом, я только приветствую! Но нужно его направлять в нужное русло - на Украину. Вот там те же самые силы, настоящие сатанисты, фашисты и слуги иблиса, поддерживающие убийства палестинцев", - написал Кадыров.
Он посоветовал молодежи думать, "перед тем как что-то совершать подобное". Глава Чечни подчеркнул, что спонтанные поступки ни к чему хорошему не приводят.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Кадыров рассказал о пресечении попытки провокаций в Чечне
Вчера, 23:05
 
МахачкалаБеспорядки в аэропорту МахачкалыРамзан КадыровОбщество
 
 
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