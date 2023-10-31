https://ria.ru/20231031/kabinet-1906487412.html
Бесплатный кабинет мужского здоровья открыли в больнице в Калуге
Бесплатный кабинет мужского здоровья открыли в больнице в Калуге - РИА Новости, 31.10.2023
Бесплатный кабинет мужского здоровья открыли в больнице в Калуге
Бесплатный кабинет мужского здоровья, ставший пилотным проектом жизненной ситуации "Принятие решения о рождении ребенка", торжественно открыли в Калужской... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T17:36
2023-10-31T17:36
2023-10-31T17:36
калужская область
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калуга
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КАЛУГА, 31 окт – РИА Новости. Бесплатный кабинет мужского здоровья, ставший пилотным проектом жизненной ситуации "Принятие решения о рождении ребенка", торжественно открыли в Калужской городской клинической больнице №5, сообщает правительство Калужской области. Сообщается, что во вторник в Калужской городской клинической больнице №5 состоялось торжественное открытие бесплатного кабинета мужского здоровья. "Открытие данного кабинета является пилотным проектом жизненной ситуации "Принятие решения о рождении ребенка", которая разрабатывается в Калужской области в рамках Национальной социальной инициативы. Одно из актуальных направлений этой жизненной ситуации – организация работы по улучшению качества медицинского обслуживания населения в регионе", - говорится в сообщении. Проект реализуется министерством здравоохранения области и региональным сервисным уполномоченным. Его уникальность в том, что мужская часть населения в возрасте от 18 лет сможет сразу попасть к урологу-андрологу и пройти комплексное обследование по полису ОМС, отмечает областное правительство. На открытии заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов отметил, что коэффициент рождаемости в области составляет 1,4, и одной из важнейших задач является увеличение данного показателя. Для этого необходимо принимать дополнительные меры по сохранению репродуктивного здоровья молодых людей. "Этот кабинет в первую очередь направлен на то, чтобы наши юноши и мужчины могли проверить своё репродуктивное здоровье и в случае выявления каких-то недугов быстро с ними справиться. Для того, чтобы семья развивалась и крепла, очень важно обратить внимание на состояние мужского здоровья", – акцентировал заместитель губернатора. По словам Горобцова, проект планируется масштабировать на всю область, в ближайшее время такие кабинеты откроются и в других медицинских учреждениях. Правительство региона отмечает, что в этот же день на базе Калужской городской клинической больницы №5 в рамках жизненной ситуации "Принятие решения о рождении ребенка" начал работу еще один кабинет, но уже для семейных пар. В кабинете репродуктивного здоровья будущие родители смогут пройти комплексное обследование и будут находиться под присмотром врачей до момента родов.
https://ria.ru/20231030/zal-1906281238.html
https://ria.ru/20231030/kaluga-1906280156.html
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калужская область, калуга
Калужская область, Калужская область, Калуга
КАЛУГА, 31 окт – РИА Новости. Бесплатный кабинет мужского здоровья, ставший пилотным проектом жизненной ситуации "Принятие решения о рождении ребенка", торжественно открыли в Калужской городской клинической больнице №5, сообщает правительство Калужской области.
Сообщается, что во вторник в Калужской городской клинической больнице №5 состоялось торжественное открытие бесплатного кабинета мужского здоровья.
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"Открытие данного кабинета является пилотным проектом жизненной ситуации "Принятие решения о рождении ребенка", которая разрабатывается в Калужской области в рамках Национальной социальной инициативы. Одно из актуальных направлений этой жизненной ситуации – организация работы по улучшению качества медицинского обслуживания населения в регионе", - говорится в сообщении.
Проект реализуется министерством здравоохранения области и региональным сервисным уполномоченным. Его уникальность в том, что мужская часть населения в возрасте от 18 лет сможет сразу попасть к урологу-андрологу и пройти комплексное обследование по полису ОМС, отмечает областное правительство.
На открытии заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов отметил, что коэффициент рождаемости в области составляет 1,4, и одной из важнейших задач является увеличение данного показателя. Для этого необходимо принимать дополнительные меры по сохранению репродуктивного здоровья молодых людей.
«
"Этот кабинет в первую очередь направлен на то, чтобы наши юноши и мужчины могли проверить своё репродуктивное здоровье и в случае выявления каких-то недугов быстро с ними справиться. Для того, чтобы семья развивалась и крепла, очень важно обратить внимание на состояние мужского здоровья", – акцентировал заместитель губернатора.
По словам Горобцова, проект планируется масштабировать на всю область, в ближайшее время такие кабинеты откроются и в других медицинских учреждениях.
Правительство региона отмечает, что в этот же день на базе Калужской городской клинической больницы №5 в рамках жизненной ситуации "Принятие решения о рождении ребенка" начал работу еще один кабинет, но уже для семейных пар. В кабинете репродуктивного здоровья будущие родители смогут пройти комплексное обследование и будут находиться под присмотром врачей до момента родов.
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