Оман призвал провести расследование действий Израиля в секторе Газа
Глава МИД Омана призвал к независимому расследованию действий Израиля в Газе
© AP Photo / Ariel SchalitРазрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа
© AP Photo / Ariel Schalit
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа. Архивное фото
ДОХА, 31 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди призвал провести независимое расследование действий Израиля в секторе Газа и привлечь его к ответственности за атаки против гражданского населения.
"Я твердо убежден, что насилие не является решением проблемы, мы решительно осуждаем его, поскольку жертвами в основном являются дети и гражданские лица. Действия Израиля в секторе Газа не могут расцениваться как необходимая самооборона. Если вспомнить исторический опыт, мы точно поймем, что невозможно решить палестинскую проблему и арабо-израильский конфликт военным путем", - сказал он Оманскому агентству новостей ONA.
Как считает аль-Бусаиди, блокада сектора Газа, ограничение поступлений воды, электричества, продовольствия и топлива могут быть расценены как военные преступления.
"Международное сообщество десятилетия игнорировало коренные причины конфликта. Пришло время реального пробуждения Совета Безопасности ООН, соблюдения его резолюций и международного права ко всем странам без дискриминации или двойных стандартов", - добавил глава МИД Омана.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.