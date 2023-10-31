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Богданов обсудил с послом Израиля безопасную эвакуацию россиян из Газы
Богданов обсудил с послом Израиля безопасную эвакуацию россиян из Газы - РИА Новости, 31.10.2023
Богданов обсудил с послом Израиля безопасную эвакуацию россиян из Газы
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов на встрече с послом Израиля в России Александром Бен Цви отметил необходимость безопасной эвакуации россиян из сектора Газа,... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:02
2023-10-31T13:02
2023-10-31T13:16
израиль
россия
ближний восток
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов на встрече с послом Израиля в России Александром Бен Цви отметил необходимость безопасной эвакуации россиян из сектора Газа, сообщили в Telegram российского МИД."В ходе состоявшейся беседы обсуждалось продолжающееся вооруженное противостояние в зоне палестино-израильского конфликта. При этом с российской стороны была отмечена важность продолжения соответствующих контактов в интересах скорейшего решения насущных гуманитарных вопросов, включая освобождение заложников, предоставление возможности безопасной эвакуации российских граждан из сектора Газа, а также обеспечение доставки гуманитарных грузов на территорию палестинского анклава", - говорится в сообщении о встрече дипломатов во вторник.
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РИА Новости
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израиль, россия, ближний восток, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Израиль, Россия, Ближний Восток, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Богданов обсудил с послом Израиля безопасную эвакуацию россиян из Газы
Богданов послу Израиля: необходима безопасная эвакуация россиян из сектора Газа