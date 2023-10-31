Рейтинг@Mail.ru
Богданов обсудил с послом Израиля безопасную эвакуацию россиян из Газы - РИА Новости, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 31.10.2023 (обновлено: 13:16 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/izrail-1906400077.html
Богданов обсудил с послом Израиля безопасную эвакуацию россиян из Газы
Богданов обсудил с послом Израиля безопасную эвакуацию россиян из Газы - РИА Новости, 31.10.2023
Богданов обсудил с послом Израиля безопасную эвакуацию россиян из Газы
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов на встрече с послом Израиля в России Александром Бен Цви отметил необходимость безопасной эвакуации россиян из сектора Газа,... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:02
2023-10-31T13:16
израиль
россия
ближний восток
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906398500_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b11481579d96de1dfdc17df1364b002.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов на встрече с послом Израиля в России Александром Бен Цви отметил необходимость безопасной эвакуации россиян из сектора Газа, сообщили в Telegram российского МИД."В ходе состоявшейся беседы обсуждалось продолжающееся вооруженное противостояние в зоне палестино-израильского конфликта. При этом с российской стороны была отмечена важность продолжения соответствующих контактов в интересах скорейшего решения насущных гуманитарных вопросов, включая освобождение заложников, предоставление возможности безопасной эвакуации российских граждан из сектора Газа, а также обеспечение доставки гуманитарных грузов на территорию палестинского анклава", - говорится в сообщении о встрече дипломатов во вторник.
израиль
россия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906398500_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_03c10e09562ab719cc7760c20f099558.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, россия, ближний восток, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Израиль, Россия, Ближний Восток, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Богданов обсудил с послом Израиля безопасную эвакуацию россиян из Газы

Богданов послу Израиля: необходима безопасная эвакуация россиян из сектора Газа

© AP Photo / Fatima ShbairПалестинские беженцы на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта
Палестинские беженцы на КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинские беженцы на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов на встрече с послом Израиля в России Александром Бен Цви отметил необходимость безопасной эвакуации россиян из сектора Газа, сообщили в Telegram российского МИД.
«
"В ходе состоявшейся беседы обсуждалось продолжающееся вооруженное противостояние в зоне палестино-израильского конфликта. При этом с российской стороны была отмечена важность продолжения соответствующих контактов в интересах скорейшего решения насущных гуманитарных вопросов, включая освобождение заложников, предоставление возможности безопасной эвакуации российских граждан из сектора Газа, а также обеспечение доставки гуманитарных грузов на территорию палестинского анклава", - говорится в сообщении о встрече дипломатов во вторник.
 
ИзраильРоссияБлижний ВостокОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала