https://ria.ru/20231031/izbienie-1906490345.html
В Серпухове после избиения подростка завели дело о хулиганстве
В Серпухове после избиения подростка завели дело о хулиганстве - РИА Новости, 31.10.2023
В Серпухове после избиения подростка завели дело о хулиганстве
Уголовное дело о хулиганстве завели в подмосковном Серпухове после того, как подростки вывели сверстника из торгового центра и избили, сообщается в... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T17:50
2023-10-31T17:50
2023-10-31T17:50
происшествия
серпухов
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве завели в подмосковном Серпухове после того, как подростки вывели сверстника из торгового центра и избили, сообщается в Telegram-канале ГСУСК по Московской области. О случившемся стало известно из опубликованного в соцсетях видео. Как уточнили в подмосковном главке МВД, в результате потасовки "один из несовершеннолетних получил телесные повреждения". "Возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий подростков в отношении сверстника (часть 2 статьи 213 УК РФ)", - говорится в сообщении. Личности подростков установлены, против их родителей возбуждены административные дела по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
https://ria.ru/20231028/izbienie-1905828997.html
серпухов
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происшествия, серпухов, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Серпухов, Россия, Московская область (Подмосковье)
В Серпухове после избиения подростка завели дело о хулиганстве
В Серпухове завели дело о хулиганстве после избиения подростка сверстниками