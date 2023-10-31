https://ria.ru/20231031/izbienie-1906432039.html

В Подмосковье подростки выложили в Сеть видео с избиением сверстника

В Подмосковье подростки выложили в Сеть видео с избиением сверстника - РИА Новости, 31.10.2023

В Подмосковье подростки выложили в Сеть видео с избиением сверстника

Подростки вывели сверстника из торгового центра и избили в подмосковном Серпухове, после чего распространили видео, их личности установлены, сообщается в... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T14:34

2023-10-31T14:34

2023-10-31T14:49

происшествия

серпухов

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Подростки вывели сверстника из торгового центра и избили в подмосковном Серпухове, после чего распространили видео, их личности установлены, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры. "Установлено, что 29 октября 2023 года группа несовершеннолетних, находясь в помещении торгового центра, расположенного в Серпухове, вывели своего сверстника из здания и нанесли ему несколько ударов по голове и телу. После распространили видеозапись его избиения с помощью различных мессенджеров и социальных сетей", - говорится в сообщении. Отмечается, что личности подростков установлены, против их родителей возбуждены административные дела по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Кроме того, в образовательные учреждения, где обучаются подростки, прокуратурой внесены представления из-за ненадлежащей организации работы "по формированию законопослушного поведения учащихся". "Проверка продолжается, по ее результатам будет дана всесторонняя оценка деятельности органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних", - добавили в прокуратуре.Как уточнили в подмосковном главке МВД, в результате потасовки "один из несовершеннолетних получил телесные повреждения". Изъяты записи с камер видеонаблюдения, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20231024/podrostki-1904773468.html

https://ria.ru/20230918/kriminal-1896556900.html

серпухов

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, серпухов, московская область (подмосковье)