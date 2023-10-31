https://ria.ru/20231031/iz-1906347644.html

Израиль начнет пропускать по сто грузовиков с гумпомощью Газе ежедневно

Израиль начнет пропускать по сто грузовиков с гумпомощью Газе ежедневно - РИА Новости, 31.10.2023

Израиль начнет пропускать по сто грузовиков с гумпомощью Газе ежедневно

Израиль разрешит допуск в сектор Газа по 100 грузовиков с гуманитарной помощью в день, пишет газета Times of Israel со ссылкой на американского чиновника. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T09:47

2023-10-31T09:47

2023-10-31T10:15

в мире

израиль

сша

россия

владимир путин

оон

хамас

раф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906348548_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9e4d0438bf330c8a51a0f779861c1f2e.jpg

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Израиль разрешит допуск в сектор Газа по 100 грузовиков с гуманитарной помощью в день, пишет газета Times of Israel со ссылкой на американского чиновника. "Израиль согласился пропускать 100 грузовиков с гуманитарной помощью в Газу ежедневно после интенсивных дипломатических переговоров с администрацией Байдена", — говорится в публикации.По информации газеты, стороны достигли договоренности вскоре после того, как Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) пожаловалось на недостаточность ввозимой в Газу гумпомощи для покрытия нужд населения. Так, отмечает издание, накануне в Газу въехали 39 грузовиков с гуманитарным грузом, а общее их число с начала эскалации конфликта выросло до 171. В ООН призывали открыть дополнительный пункт пропуска на границе с анклавом, помимо КПП Рафах, — это может быть Керем-Шалом. Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более пяти тысяч. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, половина из которых дети, около 18 тысяч получили ранения. В Израиле погибли свыше 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться более 200 человек.

https://ria.ru/20231031/gd-1906343053.html

https://ria.ru/20231030/palestina-1906305434.html

израиль

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, россия, владимир путин, оон, хамас, раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году