https://ria.ru/20231031/israel-1906528564.html

Нетаньяху обозначил экономические цели в связи с войной в секторе Газа

Нетаньяху обозначил экономические цели в связи с войной в секторе Газа - РИА Новости, 31.10.2023

Нетаньяху обозначил экономические цели в связи с войной в секторе Газа

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник принял участие в заседании комиссии министров по делам общества и экономики под руководством министра финансов... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T19:39

2023-10-31T19:39

2023-10-31T19:39

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

восточный иерусалим

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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник принял участие в заседании комиссии министров по делам общества и экономики под руководством министра финансов Бецалеля Смотрича и обозначил основные финансово-экономический цели правительства в связи продолжающейся войной, отметив, что она будет дорого стоить, сообщила канцелярия премьера. "Наша первая цель - сохранить макроэкономическую структуру Израиля, чтобы экономика функционировала и не рухнула. Вторая цель - дать возможность ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля - ред.) и силам безопасности вести войну. Это стоит больших денег, которые мы ежедневно расходуем. Третья цель – сделать так, чтобы беспрецедентное число мобилизованных резервистов не пострадало", - заявил Нетаньяху на заседании. Среди других целей отмечены усилия по выделению компенсаций гражданам и предприятиям, пострадавшим от войны; обеспечение функционирования экономики и ее развитие путем поощрения потребления и занятости; восстановление разрушенных поселений на границе с сектором Газа. Нетаньяху добавил, что уже произошло выделение средств и помощь гражданам Израиля и экономике, а также подчеркнул, что предстоит еще многое сделать. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231009/izrail-1901552901.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, восточный иерусалим