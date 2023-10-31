https://ria.ru/20231031/import-1906459454.html

Патрушев оценил плюсы и минусы параллельного импорта для экономики

Патрушев оценил плюсы и минусы параллельного импорта для экономики - РИА Новости, 31.10.2023

Патрушев оценил плюсы и минусы параллельного импорта для экономики

Параллельный импорт помог стабилизировать ситуацию на российском рынке, но так как он мешает развивать отечественные разработки, дальнейшее его использование... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T15:47

2023-10-31T15:47

2023-10-31T15:56

россия

николай патрушев

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_0:0:3317:1867_1920x0_80_0_0_728ae8a6b0d92e07f8c647b30d28646d.jpg

ТОМСК, 31 окт - РИА Новости. Параллельный импорт помог стабилизировать ситуацию на российском рынке, но так как он мешает развивать отечественные разработки, дальнейшее его использование должно быть обоснованным, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Не способствует повышению инновационной активности в реальном секторе экономики отсутствие обоснований дальнейшего использования механизма параллельного импорта, который во многом выполнил свою роль по стабилизации ситуации на рынке товаров", - заметил он на выездном совещании в Томске.Говоря конкретно о ситуации в Сибири, Патрушев обратил внимание на выполнение планов по импортозамещению. Цель такой работы - локализация производства критически важных видов продукции. Однако, добавил секретарь Совбеза, пока не удалось решить все задачи по достижению технологической независимости. "Инвестиционная и инновационная активность компаний, особенно всего на рынках наукоемкой и технологичной продукции, выросла незначительно. По-прежнему не разработан экономически обоснованный баланс между внутренним потреблением, экспортом и импортом промышленной продукции, прежде всего критически необходимой для достижения технологического суверенитета", - перечислил другие проблемы он. В результате, продолжил секретарь Совбеза, "отечественные компании зачастую продолжают ориентироваться на покупку уже готовых иностранных продуктов, не используют имеющийся в стране научно-технический потенциал для проведения перспективных разработок".

https://ria.ru/20230829/import-1892917014.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, николай патрушев, экономика