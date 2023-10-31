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Патрушев оценил плюсы и минусы параллельного импорта для экономики
Патрушев оценил плюсы и минусы параллельного импорта для экономики - РИА Новости, 31.10.2023
Патрушев оценил плюсы и минусы параллельного импорта для экономики
Параллельный импорт помог стабилизировать ситуацию на российском рынке, но так как он мешает развивать отечественные разработки, дальнейшее его использование... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T15:47
2023-10-31T15:47
2023-10-31T15:56
россия
николай патрушев
экономика
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ТОМСК, 31 окт - РИА Новости. Параллельный импорт помог стабилизировать ситуацию на российском рынке, но так как он мешает развивать отечественные разработки, дальнейшее его использование должно быть обоснованным, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Не способствует повышению инновационной активности в реальном секторе экономики отсутствие обоснований дальнейшего использования механизма параллельного импорта, который во многом выполнил свою роль по стабилизации ситуации на рынке товаров", - заметил он на выездном совещании в Томске.Говоря конкретно о ситуации в Сибири, Патрушев обратил внимание на выполнение планов по импортозамещению. Цель такой работы - локализация производства критически важных видов продукции. Однако, добавил секретарь Совбеза, пока не удалось решить все задачи по достижению технологической независимости. "Инвестиционная и инновационная активность компаний, особенно всего на рынках наукоемкой и технологичной продукции, выросла незначительно. По-прежнему не разработан экономически обоснованный баланс между внутренним потреблением, экспортом и импортом промышленной продукции, прежде всего критически необходимой для достижения технологического суверенитета", - перечислил другие проблемы он. В результате, продолжил секретарь Совбеза, "отечественные компании зачастую продолжают ориентироваться на покупку уже готовых иностранных продуктов, не используют имеющийся в стране научно-технический потенциал для проведения перспективных разработок".
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россия, николай патрушев, экономика
Россия, Николай Патрушев, Экономика
Патрушев оценил плюсы и минусы параллельного импорта для экономики
Патрушев: параллельный импорт начал мешать внедрению отечественных разработок
ТОМСК, 31 окт - РИА Новости. Параллельный импорт помог стабилизировать ситуацию на российском рынке, но так как он мешает развивать отечественные разработки, дальнейшее его использование должно быть обоснованным, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«
"Не способствует повышению инновационной активности в реальном секторе экономики отсутствие обоснований дальнейшего использования механизма параллельного импорта, который во многом выполнил свою роль по стабилизации ситуации на рынке товаров", - заметил он на выездном совещании в Томске.
Говоря конкретно о ситуации в Сибири, Патрушев обратил внимание на выполнение планов по импортозамещению. Цель такой работы - локализация производства критически важных видов продукции. Однако, добавил секретарь Совбеза, пока не удалось решить все задачи по достижению технологической независимости.
"Инвестиционная и инновационная активность компаний, особенно всего на рынках наукоемкой и технологичной продукции, выросла незначительно. По-прежнему не разработан экономически обоснованный баланс между внутренним потреблением, экспортом и импортом промышленной продукции, прежде всего критически необходимой для достижения технологического суверенитета", - перечислил другие проблемы он.
В результате, продолжил секретарь Совбеза, "отечественные компании зачастую продолжают ориентироваться на покупку уже готовых иностранных продуктов, не используют имеющийся в стране научно-технический потенциал для проведения перспективных разработок".
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