Часть гумпомощи для населения Газы попадает к ХАМАС, заявил Блинкен
Блинкен: основной объем гумпомощи попадет к жителям Газы, но часть идет к ХАМАС
© AP Photo / Abed KhaledПалестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе
© AP Photo / Abed Khaled
Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Власти США уверены, что часть направляемой в сектор Газа гуманитарной помощи неизбежно окажется в руках палестинского движения ХАМАС, однако основной объем все же дойдет до гражданского населения, заявил во вторник госсекретарь Энтони Блинкен.
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"Могу ли я пообещать вам в этом комитете, что доставка (помощи) заявленным получателям будет реализована на 100%? Нет, неизбежно будут какие-то утечки. На сегодняшний день мы этого не видели, однако я считаю, что мы должны предвидеть такую вероятность. Между тем, подавляющее большинство объемов помощи доходит до мирных жителей, которые в ней нуждаются", - сказал Блинкен, выступая в комитете по ассигнованиям сената США.
Как отметил госсекретарь, на сегодняшний день ни Вашингтон, ни его израильские партнеры не обнаружили свидетельств того, что направляемая в Газу гуманитарная помощь попадает в руки ХАМАС или "иных субъектов" в ближневосточном регионе.
Блинкен также выступил с утверждением, что у США есть "надежная система мониторинга", позволяющая не допустить присвоение палестинским движением предназначенной для мирного населения помощи. "У нас есть надежная система мониторинга и проверки помощи, которая поступает в любую международную организацию", - подчеркнул глава американской дипломатии.
Как заявил во вторник на брифинге в Женеве пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке, за последние 10 дней через КПП "Рафах" в Газу въехали 143 грузовика ООН с гуманитарной помощью. Первый конвой с гуманитарной помощью прибыл из Египта в Газу 21 октября. "Рафах" сегодня является единственным погранпереходом между Египтом и сектором Газа. Газета Times of Israel со ссылкой на американского чиновника заявила во вторник, что Израиль после интенсивных дипломатических переговоров с США согласился пропускать ежедневно по 100 грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа.