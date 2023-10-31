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Часть гумпомощи для населения Газы попадает к ХАМАС, заявил Блинкен - РИА Новости, 31.10.2023
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20:33 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/gumpomosch-1906536467.html
Часть гумпомощи для населения Газы попадает к ХАМАС, заявил Блинкен
Часть гумпомощи для населения Газы попадает к ХАМАС, заявил Блинкен - РИА Новости, 31.10.2023
Часть гумпомощи для населения Газы попадает к ХАМАС, заявил Блинкен
Власти США уверены, что часть направляемой в сектор Газа гуманитарной помощи неизбежно окажется в руках палестинского движения ХАМАС, однако основной объем все... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T20:33
2023-10-31T20:33
в мире
сша
египет
энтони блинкен
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Власти США уверены, что часть направляемой в сектор Газа гуманитарной помощи неизбежно окажется в руках палестинского движения ХАМАС, однако основной объем все же дойдет до гражданского населения, заявил во вторник госсекретарь Энтони Блинкен. "Могу ли я пообещать вам в этом комитете, что доставка (помощи) заявленным получателям будет реализована на 100%? Нет, неизбежно будут какие-то утечки. На сегодняшний день мы этого не видели, однако я считаю, что мы должны предвидеть такую вероятность. Между тем, подавляющее большинство объемов помощи доходит до мирных жителей, которые в ней нуждаются", - сказал Блинкен, выступая в комитете по ассигнованиям сената США. Как отметил госсекретарь, на сегодняшний день ни Вашингтон, ни его израильские партнеры не обнаружили свидетельств того, что направляемая в Газу гуманитарная помощь попадает в руки ХАМАС или "иных субъектов" в ближневосточном регионе. Блинкен также выступил с утверждением, что у США есть "надежная система мониторинга", позволяющая не допустить присвоение палестинским движением предназначенной для мирного населения помощи. "У нас есть надежная система мониторинга и проверки помощи, которая поступает в любую международную организацию", - подчеркнул глава американской дипломатии. Как заявил во вторник на брифинге в Женеве пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке, за последние 10 дней через КПП "Рафах" в Газу въехали 143 грузовика ООН с гуманитарной помощью. Первый конвой с гуманитарной помощью прибыл из Египта в Газу 21 октября. "Рафах" сегодня является единственным погранпереходом между Египтом и сектором Газа. Газета Times of Israel со ссылкой на американского чиновника заявила во вторник, что Израиль после интенсивных дипломатических переговоров с США согласился пропускать ежедневно по 100 грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа.
https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html
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сша
египет
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в мире, сша, египет, энтони блинкен, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, вашингтон (штат)
В мире, США, Египет, Энтони Блинкен, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Вашингтон (штат)
Часть гумпомощи для населения Газы попадает к ХАМАС, заявил Блинкен

Блинкен: основной объем гумпомощи попадет к жителям Газы, но часть идет к ХАМАС

© AP Photo / Abed KhaledПалестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе
Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Власти США уверены, что часть направляемой в сектор Газа гуманитарной помощи неизбежно окажется в руках палестинского движения ХАМАС, однако основной объем все же дойдет до гражданского населения, заявил во вторник госсекретарь Энтони Блинкен.
«
"Могу ли я пообещать вам в этом комитете, что доставка (помощи) заявленным получателям будет реализована на 100%? Нет, неизбежно будут какие-то утечки. На сегодняшний день мы этого не видели, однако я считаю, что мы должны предвидеть такую вероятность. Между тем, подавляющее большинство объемов помощи доходит до мирных жителей, которые в ней нуждаются", - сказал Блинкен, выступая в комитете по ассигнованиям сената США.
Как отметил госсекретарь, на сегодняшний день ни Вашингтон, ни его израильские партнеры не обнаружили свидетельств того, что направляемая в Газу гуманитарная помощь попадает в руки ХАМАС или "иных субъектов" в ближневосточном регионе.
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Блинкен также выступил с утверждением, что у США есть "надежная система мониторинга", позволяющая не допустить присвоение палестинским движением предназначенной для мирного населения помощи. "У нас есть надежная система мониторинга и проверки помощи, которая поступает в любую международную организацию", - подчеркнул глава американской дипломатии.
Как заявил во вторник на брифинге в Женеве пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке, за последние 10 дней через КПП "Рафах" в Газу въехали 143 грузовика ООН с гуманитарной помощью. Первый конвой с гуманитарной помощью прибыл из Египта в Газу 21 октября. "Рафах" сегодня является единственным погранпереходом между Египтом и сектором Газа. Газета Times of Israel со ссылкой на американского чиновника заявила во вторник, что Израиль после интенсивных дипломатических переговоров с США согласился пропускать ежедневно по 100 грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа.
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В миреСШАЕгипетЭнтони БлинкенХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВашингтон (штат)
 
 
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