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Ставропольским бойцам СВО передали теплые вещи и гуманитарную помощь
Ставропольским бойцам СВО передали теплые вещи и гуманитарную помощь - РИА Новости, 31.10.2023
Ставропольским бойцам СВО передали теплые вещи и гуманитарную помощь
Тёплые вещи на зимний период загрузили в конвой гуманитарной помощи для участников спецоперации в Ставрополе, сообщает глава города Иван Ульянченко в... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T20:32
2023-10-31T20:32
2023-10-31T20:33
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ПЯТИГОРСК, 31 окт - РИА Новости. Тёплые вещи на зимний период загрузили в конвой гуманитарной помощи для участников спецоперации в Ставрополе, сообщает глава города Иван Ульянченко в Telegram-канале.“Передали нашим бойцам в зону проведения СВО очередную партию гумпомощи. На передовую доставили маскировочные сети, инструменты, тактические рюкзаки, строительные материалы и генераторы. Погода пока теплая, но впереди зима, поэтому отправили нашим защитникам все, что может пригодиться в холодных полевых условиях: зимние спецкостюмы, ботинки, термобелье, шапки и обогреватели”, - заявил Ульянченко. Отмечается, что помимо этого гуманитарного груза, начали формировать следующие, чтобы “помочь ребятам, защищающим нашу страну и мирных граждан, и на других участках фронта”.
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РИА Новости
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ставрополь, общество
Надежные люди, Ставрополь, Общество
Ставропольским бойцам СВО передали теплые вещи и гуманитарную помощь
Ульянченко: ставропольским бойцам СВО передали теплые вещи и гумпомощь
ПЯТИГОРСК, 31 окт - РИА Новости.
Тёплые вещи на зимний период загрузили в конвой гуманитарной помощи для участников спецоперации в Ставрополе, сообщает глава города Иван Ульянченко в Telegram-канале
.
“Передали нашим бойцам в зону проведения СВО очередную партию гумпомощи. На передовую доставили маскировочные сети, инструменты, тактические рюкзаки, строительные материалы и генераторы. Погода пока теплая, но впереди зима, поэтому отправили нашим защитникам все, что может пригодиться в холодных полевых условиях: зимние спецкостюмы, ботинки, термобелье, шапки и обогреватели”, - заявил Ульянченко.
Отмечается, что помимо этого гуманитарного груза, начали формировать следующие, чтобы “помочь ребятам, защищающим нашу страну и мирных граждан, и на других участках фронта”.
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