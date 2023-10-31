https://ria.ru/20231031/gumpomosch-1906536340.html

Ставропольским бойцам СВО передали теплые вещи и гуманитарную помощь

Ставропольским бойцам СВО передали теплые вещи и гуманитарную помощь - РИА Новости, 31.10.2023

Ставропольским бойцам СВО передали теплые вещи и гуманитарную помощь

Тёплые вещи на зимний период загрузили в конвой гуманитарной помощи для участников спецоперации в Ставрополе, сообщает глава города Иван Ульянченко в... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T20:32

2023-10-31T20:32

2023-10-31T20:33

надежные люди

ставрополь

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906535474_0:118:2222:1368_1920x0_80_0_0_7d4c7d128945262ead6bf646a0a115b0.jpg

ПЯТИГОРСК, 31 окт - РИА Новости. Тёплые вещи на зимний период загрузили в конвой гуманитарной помощи для участников спецоперации в Ставрополе, сообщает глава города Иван Ульянченко в Telegram-канале.“Передали нашим бойцам в зону проведения СВО очередную партию гумпомощи. На передовую доставили маскировочные сети, инструменты, тактические рюкзаки, строительные материалы и генераторы. Погода пока теплая, но впереди зима, поэтому отправили нашим защитникам все, что может пригодиться в холодных полевых условиях: зимние спецкостюмы, ботинки, термобелье, шапки и обогреватели”, - заявил Ульянченко. Отмечается, что помимо этого гуманитарного груза, начали формировать следующие, чтобы “помочь ребятам, защищающим нашу страну и мирных граждан, и на других участках фронта”.

https://ria.ru/20221228/front-1841722359.html

ставрополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ставрополь, общество