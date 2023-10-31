https://ria.ru/20231031/gruzooborot-1906374738.html

Мишустин рассказал о планах нарастить грузооборот с дружественными странами

Мишустин рассказал о планах нарастить грузооборот с дружественными странами - РИА Новости, 31.10.2023

Мишустин рассказал о планах нарастить грузооборот с дружественными странами

Россия обладает всеми возможностями, чтобы нарастить грузооборот и выстроить удобные маршруты с дружественными странами, в том числе в ЕАЭС и СНГ, на Ближнем... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T11:35

2023-10-31T11:35

2023-10-31T11:38

экономика

михаил мишустин

евразийский экономический союз

снг

ближний восток

африка

в мире

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Россия обладает всеми возможностями, чтобы нарастить грузооборот и выстроить удобные маршруты с дружественными странами, в том числе в ЕАЭС и СНГ, на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Латинской Америке, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Глава государства поручил обеспечить расширение внешней торговли с дружественными странами, среди которых государства Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств, страны Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. У нас есть все возможности, чтобы нарастить грузооборот и выстроить удобные транспортно-логистические маршруты", - заявил Мишустин в видеообращении к участникам Международного таможенного форума. Он отметил, что для реализации этих задач кабмин уже принял ряд мер. Таможенные процедуры были упрощены, напомнил премьер, а приоритетные и социально значимые товары теперь оформляются в первую очередь, благодаря чему продукция быстрее поступает на внутренний рынок. "Совершенствуются и цифровые сервисы. Теперь почти все декларации подаются в электронной форме - через интернет, и практически 80% из них регистрируются автоматически, что избавляет предпринимателей от бумажной волокиты. Такие решения позволили добиться ощутимых результатов", - уточнил Мишустин. По его словам, российская таможня, несмотря на внешние ограничения, доказала умение оперативно реагировать на сложные ситуации. Международный таможенный форум проходит 30-31 октября 2023 года. РИА Новости является стратегическим информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231005/rubl-1900721668.html

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экономика, михаил мишустин, евразийский экономический союз, снг, ближний восток, африка, в мире