https://ria.ru/20231031/gripp-1906406570.html
В Москве почти пять миллионов человек сделали прививку от гриппа
В Москве почти пять миллионов человек сделали прививку от гриппа - РИА Новости, 31.10.2023
В Москве почти пять миллионов человек сделали прививку от гриппа
От гриппа в Москве привито 4 855 093 человека, в том числе 998 076 детей, что составляет 45,3% от численности населения города, сообщается в Telegram управления РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:30
2023-10-31T13:30
2023-10-31T13:30
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. От гриппа в Москве привито 4 855 093 человека, в том числе 998 076 детей, что составляет 45,3% от численности населения города, сообщается в Telegram управления Роспотребнадзора по городу Москве. "На текущий период привито 4 855 093 человека, в том числе 998 076 детей, что составляет 45,3% от численности населения города", - говорится в Telegram.Отмечается, что в настоящий момент в город поступило более 5 миллионов 538 тысяч доз вакцины против гриппа, что составляет 78,9% от заявленных поставок. "На 43 неделе 2023 года в городе Москве заболеваемость по гриппу и ОРВИ соответствует данному периоду года, показатели заболеваемости незначительно выше аналогичного периода предыдущего эпидсезона 2022/2023 годов. Согласно результатам наблюдения заболеваемость ОРВИ обусловлена циркуляцией вирусов негриппозной этиологии", - дополняется на сайте.
https://ria.ru/20231031/opros-1906373304.html
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общество, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Общество, Здоровье - Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
В Москве почти пять миллионов человек сделали прививку от гриппа
Роспотребнадзор: в Москве от гриппа привито 4,8 миллиона человек