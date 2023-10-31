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Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в России - РИА Новости, 31.10.2023
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11:28 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/gripp-1906372825.html
Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в России
Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в России - РИА Новости, 31.10.2023
Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в России
За последнюю неделю в России отмечается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, прививки от гриппа сделали более 52 миллионов россиян, сообщается в... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T11:28
2023-10-31T11:28
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. За последнюю неделю в России отмечается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, прививки от гриппа сделали более 52 миллионов россиян, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "На 43 неделе года по сравнению с предыдущей отмечается снижение показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ как в целом по населению, так и в разрезе всех возрастных групп", - говорится в сообщении. В регионах России продолжается иммунизация населения против гриппа, в рамках которой привито более 52,7 миллиона человек, уточнили в ведомстве. По итогам последней недели в стране зарегистрировано также более 26 тысяч случаев COVID-19, показатель заболеваемости составил 18,32 на 100 тысяч населения, отметили в Роспотребнадзоре.
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
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Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в России

Роспотребнадзор: более 52 миллионов россиян сделали прививки от гриппа

© Фото : пресс-службы правительства МОВакцинация от гриппа в подмосковной поликлинике
Вакцинация от гриппа в подмосковной поликлинике - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Фото : пресс-службы правительства МО
Вакцинация от гриппа в подмосковной поликлинике. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. За последнюю неделю в России отмечается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, прививки от гриппа сделали более 52 миллионов россиян, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.
"На 43 неделе года по сравнению с предыдущей отмечается снижение показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ как в целом по населению, так и в разрезе всех возрастных групп", - говорится в сообщении.
В регионах России продолжается иммунизация населения против гриппа, в рамках которой привито более 52,7 миллиона человек, уточнили в ведомстве.
По итогам последней недели в стране зарегистрировано также более 26 тысяч случаев COVID-19, показатель заболеваемости составил 18,32 на 100 тысяч населения, отметили в Роспотребнадзоре.
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