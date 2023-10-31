https://ria.ru/20231031/gazifikatsiya-1906530824.html

Возможность газификации обеспечена для 2,6 тысячи домов Ярославской области

Возможность газификации обеспечена для 2,6 тысячи домов Ярославской области - РИА Новости, 31.10.2023

Возможность газификации обеспечена для 2,6 тысячи домов Ярославской области

Возможность газификации в 2023 году обеспечена для 2,6 тысячи домов и 16 котельных Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T19:53

2023-10-31T19:53

2023-10-31T19:53

ярославская область

ярославская область

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михаил евраев

газпром

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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Возможность газификации в 2023 году обеспечена для 2,6 тысячи домов и 16 котельных Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. Правительство Ярославской области информирует, что развитие газоснабжения и газификации в Ярославской области губернатор Михаил Евраев обсудил с топ-менеджерами ПАО "Газпром" и дочерних компаний в ходе XII Петербургского международного газового форума. "На сегодняшний день в Ярославской области уровень газификации составляет 83%. При этом в сельской местности этот показатель – 32,7%, в Ярославле – 89,9%. В 2022 и 2023 годах построено шесть межпоселковых газопроводов, что дает возможность для газификации 2596 домовладений и 16 котельных в 18 населенных пунктах", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По его словам, строительство межпоселковых газопроводов к 2025 году обеспечит возможность подключения более 14 тысяч домовладений и квартир, а также 126 котельных и предприятий. Приход сетевого природного газа в отдаленные населенные пункты поможет снизить отток жителей в крупные города, создать рабочие места и достойные условия жизни для тех, кто родился и вырос в селах и деревнях, подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20231030/dorogi-1906261504.html

https://ria.ru/20231030/otkhody-1906251055.html

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ярославская область, ярославль, михаил евраев, газпром