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Возможность газификации обеспечена для 2,6 тысячи домов Ярославской области - РИА Новости, 31.10.2023
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
19:53 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/gazifikatsiya-1906530824.html
Возможность газификации обеспечена для 2,6 тысячи домов Ярославской области
Возможность газификации обеспечена для 2,6 тысячи домов Ярославской области - РИА Новости, 31.10.2023
Возможность газификации обеспечена для 2,6 тысячи домов Ярославской области
Возможность газификации в 2023 году обеспечена для 2,6 тысячи домов и 16 котельных Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T19:53
2023-10-31T19:53
ярославская область
ярославская область
ярославль
михаил евраев
газпром
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Возможность газификации в 2023 году обеспечена для 2,6 тысячи домов и 16 котельных Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. Правительство Ярославской области информирует, что развитие газоснабжения и газификации в Ярославской области губернатор Михаил Евраев обсудил с топ-менеджерами ПАО "Газпром" и дочерних компаний в ходе XII Петербургского международного газового форума. "На сегодняшний день в Ярославской области уровень газификации составляет 83%. При этом в сельской местности этот показатель – 32,7%, в Ярославле – 89,9%. В 2022 и 2023 годах построено шесть межпоселковых газопроводов, что дает возможность для газификации 2596 домовладений и 16 котельных в 18 населенных пунктах", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По его словам, строительство межпоселковых газопроводов к 2025 году обеспечит возможность подключения более 14 тысяч домовладений и квартир, а также 126 котельных и предприятий. Приход сетевого природного газа в отдаленные населенные пункты поможет снизить отток жителей в крупные города, создать рабочие места и достойные условия жизни для тех, кто родился и вырос в селах и деревнях, подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20231030/dorogi-1906261504.html
https://ria.ru/20231030/otkhody-1906251055.html
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ярославская область, ярославль, михаил евраев, газпром
Ярославская область, Ярославская область, Ярославль, Михаил Евраев, Газпром
Возможность газификации обеспечена для 2,6 тысячи домов Ярославской области

Возможность газификации обеспечена для 2,6 тысячи домов Ярославской области

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЯрославль
Ярославль - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Ярославль. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Возможность газификации в 2023 году обеспечена для 2,6 тысячи домов и 16 котельных Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Правительство Ярославской области информирует, что развитие газоснабжения и газификации в Ярославской области губернатор Михаил Евраев обсудил с топ-менеджерами ПАО "Газпром" и дочерних компаний в ходе XII Петербургского международного газового форума.
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"На сегодняшний день в Ярославской области уровень газификации составляет 83%. При этом в сельской местности этот показатель – 32,7%, в Ярославле – 89,9%. В 2022 и 2023 годах построено шесть межпоселковых газопроводов, что дает возможность для газификации 2596 домовладений и 16 котельных в 18 населенных пунктах", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По его словам, строительство межпоселковых газопроводов к 2025 году обеспечит возможность подключения более 14 тысяч домовладений и квартир, а также 126 котельных и предприятий. Приход сетевого природного газа в отдаленные населенные пункты поможет снизить отток жителей в крупные города, создать рабочие места и достойные условия жизни для тех, кто родился и вырос в селах и деревнях, подчеркнул глава региона.
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Ярославская областьЯрославская областьЯрославльМихаил ЕвраевГазпром
 
 
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