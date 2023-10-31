Армия Израиля заявила, что за день ликвидировала 50 членов ХАМАС в Газе
Армия Израиля заявила, что за день ликвидировала 50 членов ХАМАС на севере Газы
© AP Photo / Ariel SchalitРазрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа
© AP Photo / Ariel Schalit
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за прошедший день ликвидировала 50 членов ХАМАС на севере сектора Газа.
"За прошедший день войска ЦАХАЛ под командованием бригады Гивати провели операцию на военном опорном пункте ХАМАС на севере сектора Газа. Сегодня в ходе наземных действий войска уничтожили около 50 террористов", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
Армия отмечает, что военный опорный пункт ХАМАС был расположен в западной части Джабалии и использовался для обучения бойцов ХАМАС и осуществления террористической деятельности.
Ранее МВД Палестины сообщало, что не менее 10 человек погибли, многие пострадали в результате израильского удара по жилому дому к западу от лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.