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КПП "Рафах" откроют для приема раненых палестинцев из Газы, пишут СМИ - РИА Новости, 31.10.2023
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20:12 31.10.2023 (обновлено: 20:19 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/gaza-1906533960.html
КПП "Рафах" откроют для приема раненых палестинцев из Газы, пишут СМИ
КПП "Рафах" откроют для приема раненых палестинцев из Газы, пишут СМИ - РИА Новости, 31.10.2023
КПП "Рафах" откроют для приема раненых палестинцев из Газы, пишут СМИ
Расположенный на границе Египта и сектора Газа контрольно-пропускной пункт "Рафах" будет открыт в среду для приема раненых и пострадавших палестинцев из сектора РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T20:12
2023-10-31T20:19
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
египет
хамас
оон
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КАИР, 31 окт - РИА Новости. Расположенный на границе Египта и сектора Газа контрольно-пропускной пункт "Рафах" будет открыт в среду для приема раненых и пострадавших палестинцев из сектора Газа, сообщает египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на источники."Наземный переход "Рафах" будет открыт завтра для приема раненых и пострадавших палестинцев", - заявили источники.Первый конвой с гуманитарной помощью прибыл из Египта в Газу 21 октября. "Рафах" является единственным погранпереходом между Египтом и сектором Газа. Глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван заявил, что число грузовиков, доставивших помощь с территории Египта в Газу через "Рафах", достигло 250.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, египет, хамас, оон
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Египет, ХАМАС, ООН
КПП "Рафах" откроют для приема раненых палестинцев из Газы, пишут СМИ

Египетское ТВ: КПП "Рафах" откроют для приема раненых палестинцев из Газы

© AP Photo / Hatem MoussaПоследствия разрушений от израильского авиаудара в городе Газа
Последствия разрушений от израильского авиаудара в городе Газа - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Последствия разрушений от израильского авиаудара в городе Газа. Архивное фото
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КАИР, 31 окт - РИА Новости. Расположенный на границе Египта и сектора Газа контрольно-пропускной пункт "Рафах" будет открыт в среду для приема раненых и пострадавших палестинцев из сектора Газа, сообщает египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на источники.
"Наземный переход "Рафах" будет открыт завтра для приема раненых и пострадавших палестинцев", - заявили источники.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа, 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
27 октября, 08:00
Первый конвой с гуманитарной помощью прибыл из Египта в Газу 21 октября. "Рафах" является единственным погранпереходом между Египтом и сектором Газа. Глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван заявил, что число грузовиков, доставивших помощь с территории Египта в Газу через "Рафах", достигло 250.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Израильский солдат стоит на танке Меркава - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Израиль заставят платить и каяться
23 октября, 08:00
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильЕгипетХАМАСООН
 
 
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