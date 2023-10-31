Армия Израиля заявила о гибели двух солдат в ходе столкновений в Газе
Армия Израиля: двое солдат побили и двое пострадали в ходе столкновений в Газе
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что два солдата погибли и еще два серьезно пострадали в ходе столкновений в секторе Газа.
Пресс-секретарь армии, бригадный генерал Даниэль Хагари 27 октября сообщал о расширении наземных маневров израильской армии на территории сектора Газа.
Ведомство раскрыло имена двух солдат, павших в боях с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Ими оказались двое 20-летних сержантов. "Кроме того, в том бою были серьезно ранены двое солдат ЦАХАЛ из патруля Гиват", - говорится в сообщении армии.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.