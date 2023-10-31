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Просьбы Израиля об эвакуации больниц Газы невыполнимы, заявили в МККК - РИА Новости, 31.10.2023
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18:05 31.10.2023 (обновлено: 18:23 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/gaza-1906497304.html
Просьбы Израиля об эвакуации больниц Газы невыполнимы, заявили в МККК
Просьбы Израиля об эвакуации больниц Газы невыполнимы, заявили в МККК - РИА Новости, 31.10.2023
Просьбы Израиля об эвакуации больниц Газы невыполнимы, заявили в МККК
Обстановка в больницах Газы не позволяет эвакуировать их, многие пациенты не могут передвигаться, а находящимся там беженцам некуда идти, заявила РИА Новости... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T18:05
2023-10-31T18:23
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
хамас
международный комитет красного креста (мккк)
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ЖЕНЕВА, 31 окт - РИА Новости. Обстановка в больницах Газы не позволяет эвакуировать их, многие пациенты не могут передвигаться, а находящимся там беженцам некуда идти, заявила РИА Новости представитель Международного комитета Красного креста (МККК) Алена Синенко.Ранее палестинский Красный полумесяц заявил, что руководство больницы Организации Красного полумесяца Палестины "Аль-Кудс" в городе Газа получило предупреждение от израильских военных о намерении нанести удары по госпиталю, где помимо 400 пациентов нашли укрытие от бомбежек около 12 тысяч жителей сектора Газа. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что эти предупреждения вызывают беспокойство, поскольку невозможно эвакуировать больницу, полную раненых."Когда просят эвакуировать больницы, не все могут уехать, даже если даны предупреждения об эвакуации. Раненые, больные, пожилые люди, те, кто прикован к больничной койке, - они не могут просто двигаться. Международное гуманитарное право требует не только того, чтобы предупреждения были четкими и своевременными, но и чтобы у людей был безопасный способ уехать. В настоящее время в Газе эвакуация больниц – больничных коек, пациентов, жизненно важных систем-практически невозможна, и необходимо сделать все возможное, чтобы защитить медицинские учреждения", - сказала она.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, хамас, международный комитет красного креста (мккк)
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, ХАМАС, Международный комитет Красного Креста (МККК)
Просьбы Израиля об эвакуации больниц Газы невыполнимы, заявили в МККК

МККК: просьбы Израиля об эвакуации больниц Газы невыполнимы

© AP Photo / Hatem AliДым от взрыва после израильского авиаудара в секторе Газа
Дым от взрыва после израильского авиаудара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Дым от взрыва после израильского авиаудара в секторе Газа
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ЖЕНЕВА, 31 окт - РИА Новости. Обстановка в больницах Газы не позволяет эвакуировать их, многие пациенты не могут передвигаться, а находящимся там беженцам некуда идти, заявила РИА Новости представитель Международного комитета Красного креста (МККК) Алена Синенко.
Ранее палестинский Красный полумесяц заявил, что руководство больницы Организации Красного полумесяца Палестины "Аль-Кудс" в городе Газа получило предупреждение от израильских военных о намерении нанести удары по госпиталю, где помимо 400 пациентов нашли укрытие от бомбежек около 12 тысяч жителей сектора Газа. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что эти предупреждения вызывают беспокойство, поскольку невозможно эвакуировать больницу, полную раненых.
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"Когда просят эвакуировать больницы, не все могут уехать, даже если даны предупреждения об эвакуации. Раненые, больные, пожилые люди, те, кто прикован к больничной койке, - они не могут просто двигаться. Международное гуманитарное право требует не только того, чтобы предупреждения были четкими и своевременными, но и чтобы у людей был безопасный способ уехать. В настоящее время в Газе эвакуация больниц – больничных коек, пациентов, жизненно важных систем-практически невозможна, и необходимо сделать все возможное, чтобы защитить медицинские учреждения", - сказала она.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильХАМАСМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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