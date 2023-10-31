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Лавров обсудил с главой МИД Сирии палестино-израильский конфликт - РИА Новости, 31.10.2023
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17:57 31.10.2023 (обновлено: 18:08 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/gaza-1906494039.html
Лавров обсудил с главой МИД Сирии палестино-израильский конфликт
Лавров обсудил с главой МИД Сирии палестино-израильский конфликт - РИА Новости, 31.10.2023
Лавров обсудил с главой МИД Сирии палестино-израильский конфликт
Министры иностранных дел России и Сирии Сергей Лавров и Фейсал Микдад обсудили по телефону во вторник палестино-израильский конфликт и удары в свете эскалации... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T17:57
2023-10-31T18:08
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сирия
израиль
сергей лавров
россия
фейсал микдад
оон
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Сирии Сергей Лавров и Фейсал Микдад обсудили по телефону во вторник палестино-израильский конфликт и удары в свете эскалации со стороны Израиля по сирийской территории, сообщило российское внешнеполитическое ведомство."В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств уделили особое внимание драматическому развитию ситуации в зоне палестино-израильского конфликта", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.Лавров указал на "недопустимость распространения вооруженной эскалации на Сирию и другие страны региона", отметил "неприемлемость израильских авиаударов по территории Сирийской Арабской Республики, участившихся на фоне событий вокруг сектора Газа", сообщил российский МИД."Министры акцентировали опасность попыток внешних сил превратить Ближний Восток в нынешней взрывоопасной ситуации в арену сведения геополитических счетов", - добавило министерство.Кроме того, стороны подчеркнули необходимость незамедлительного прекращения кровопролития в Газе, решения всех возникших в результате боевых действий гуманитарных проблем и перехода к обсуждению долгосрочного урегулирования политико-дипломатическими методами на известной международно-правовой основе.Министры также подтвердили приверженность добросовестному выполнению решений Совбеза ООН по сирийскому урегулированию, а также рассмотрели вопросы российско-сирийского двустороннего взаимодействия.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сирия, израиль, сергей лавров, россия, фейсал микдад, оон
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сирия, Израиль, Сергей Лавров, Россия, Фейсал Микдад, ООН
Лавров обсудил с главой МИД Сирии палестино-израильский конфликт

Лавров обсудил с главой МИД Сирии Микдадом палестино-израильский конфликт

© AP Photo / Adel HanaРуины мечети Ясин в городе Газа, разрушенной израильским авиаударом
Руины мечети Ясин в городе Газа, разрушенной израильским авиаударом - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo / Adel Hana
Руины мечети Ясин в городе Газа, разрушенной израильским авиаударом
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Сирии Сергей Лавров и Фейсал Микдад обсудили по телефону во вторник палестино-израильский конфликт и удары в свете эскалации со стороны Израиля по сирийской территории, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
"В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств уделили особое внимание драматическому развитию ситуации в зоне палестино-израильского конфликта", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.
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Лавров указал на "недопустимость распространения вооруженной эскалации на Сирию и другие страны региона", отметил "неприемлемость израильских авиаударов по территории Сирийской Арабской Республики, участившихся на фоне событий вокруг сектора Газа", сообщил российский МИД.
"Министры акцентировали опасность попыток внешних сил превратить Ближний Восток в нынешней взрывоопасной ситуации в арену сведения геополитических счетов", - добавило министерство.
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Кроме того, стороны подчеркнули необходимость незамедлительного прекращения кровопролития в Газе, решения всех возникших в результате боевых действий гуманитарных проблем и перехода к обсуждению долгосрочного урегулирования политико-дипломатическими методами на известной международно-правовой основе.
Министры также подтвердили приверженность добросовестному выполнению решений Совбеза ООН по сирийскому урегулированию, а также рассмотрели вопросы российско-сирийского двустороннего взаимодействия.
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСирияИзраильСергей ЛавровРоссияФейсал МикдадООН
 
 
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