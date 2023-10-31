https://ria.ru/20231031/gaza-1906494039.html

Лавров обсудил с главой МИД Сирии палестино-израильский конфликт

Лавров обсудил с главой МИД Сирии палестино-израильский конфликт - РИА Новости, 31.10.2023

Лавров обсудил с главой МИД Сирии палестино-израильский конфликт

Министры иностранных дел России и Сирии Сергей Лавров и Фейсал Микдад обсудили по телефону во вторник палестино-израильский конфликт и удары в свете эскалации... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T17:57

2023-10-31T17:57

2023-10-31T18:08

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сирия

израиль

сергей лавров

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фейсал микдад

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Сирии Сергей Лавров и Фейсал Микдад обсудили по телефону во вторник палестино-израильский конфликт и удары в свете эскалации со стороны Израиля по сирийской территории, сообщило российское внешнеполитическое ведомство."В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств уделили особое внимание драматическому развитию ситуации в зоне палестино-израильского конфликта", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.Лавров указал на "недопустимость распространения вооруженной эскалации на Сирию и другие страны региона", отметил "неприемлемость израильских авиаударов по территории Сирийской Арабской Республики, участившихся на фоне событий вокруг сектора Газа", сообщил российский МИД."Министры акцентировали опасность попыток внешних сил превратить Ближний Восток в нынешней взрывоопасной ситуации в арену сведения геополитических счетов", - добавило министерство.Кроме того, стороны подчеркнули необходимость незамедлительного прекращения кровопролития в Газе, решения всех возникших в результате боевых действий гуманитарных проблем и перехода к обсуждению долгосрочного урегулирования политико-дипломатическими методами на известной международно-правовой основе.Министры также подтвердили приверженность добросовестному выполнению решений Совбеза ООН по сирийскому урегулированию, а также рассмотрели вопросы российско-сирийского двустороннего взаимодействия.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сирия, израиль, сергей лавров, россия, фейсал микдад, оон