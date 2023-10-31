В ООН не могут подтвердить информацию о боевиках ХАМАС в больнице в Газе

ЖЕНЕВА, 31 окт - РИА Новости. Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) не работает в больнице Аль-Шифа в Газе и поэтому не может сказать, находятся ли внутри боевики ХАМАС, ответила РИА Новости официальный представитель БАПОР Тамара Альрифай на просьбу прокомментировать утверждения Израиля по этому поводу. В понедельник представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус и постпред страны в ООН в Женеве Мейрав Эйлон Шахар призвали БАПОР ООН осудить использование больницы Аль-Шифа в Газе боевиками ХАМАС в военных целях. "Мы не работаем в Аль-Шифе, поэтому я не могу комментировать, кто находится внутри. Я могу только сказать, что это старейшая больница в Газе, является главной специализированной больницей для жителей Газы, и в ней всегда были лучшие врачи и военные хирурги в Газе", - сказала она. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
ЖЕНЕВА, 31 окт - РИА Новости. Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) не работает в больнице Аль-Шифа в Газе и поэтому не может сказать, находятся ли внутри боевики ХАМАС, ответила РИА Новости официальный представитель БАПОР Тамара Альрифай на просьбу прокомментировать утверждения Израиля по этому поводу.
В понедельник представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус и постпред страны в ООН в Женеве Мейрав Эйлон Шахар призвали БАПОР ООН осудить использование больницы Аль-Шифа в Газе боевиками ХАМАС в военных целях.
"Мы не работаем в Аль-Шифе, поэтому я не могу комментировать, кто находится внутри. Я могу только сказать, что это старейшая больница в Газе, является главной специализированной больницей для жителей Газы, и в ней всегда были лучшие врачи и военные хирурги в Газе", - сказала она.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.