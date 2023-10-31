https://ria.ru/20231031/gaza-1906488523.html

В ООН не могут подтвердить информацию о боевиках ХАМАС в больнице в Газе

В ООН не могут подтвердить информацию о боевиках ХАМАС в больнице в Газе - РИА Новости, 31.10.2023

В ООН не могут подтвердить информацию о боевиках ХАМАС в больнице в Газе

Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) не работает в больнице Аль-Шифа в Газе и поэтому не может сказать, находятся ли... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T17:41

2023-10-31T17:41

2023-10-31T17:41

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

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израиль

в мире

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ЖЕНЕВА, 31 окт - РИА Новости. Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) не работает в больнице Аль-Шифа в Газе и поэтому не может сказать, находятся ли внутри боевики ХАМАС, ответила РИА Новости официальный представитель БАПОР Тамара Альрифай на просьбу прокомментировать утверждения Израиля по этому поводу. В понедельник представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус и постпред страны в ООН в Женеве Мейрав Эйлон Шахар призвали БАПОР ООН осудить использование больницы Аль-Шифа в Газе боевиками ХАМАС в военных целях. "Мы не работаем в Аль-Шифе, поэтому я не могу комментировать, кто находится внутри. Я могу только сказать, что это старейшая больница в Газе, является главной специализированной больницей для жителей Газы, и в ней всегда были лучшие врачи и военные хирурги в Газе", - сказала она. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, оон, бапор, израиль, в мире